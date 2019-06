LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | ritmo molto lento in questo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14′ Il dato sul possesso palla parla chiaro: 60%, 40%. 12′ Il primo cartellino giallo del match è per Nanu (). 11′ Ilsta dominando, lanon sta toccando palla. 9′ Giocospezzettato in questi primi 10 minuti. 8′ Mendes calcia la rimessa da fondo campo, ma la palla finiscemente fuori. 7′ Pote resta a terra per un problema alla caviglia. 6′ Tanti falli in questi primi minuti, matchfisico. 4′ L’arbitro richiama i giocatori alla calma, c’è molta tensione in campo. 3′ Lanon può permettersi nessun passo falso e vorrà giungere agli ottavi di finale. 1′ SI INIZIA! 21:58 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 21:56 Tocca adesso a quello della. 21:55 E’ il momento ...

