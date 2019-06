LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | ricomincia la battaglia per

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ Il match sta salendo d’intensità. 52′ Mickael Pote è bravissimo a sfruttare un cross al centro perfetto, il suo sinistro a giro finisce di poco fuori. 50′ Frederic Mendy tenta un colpo di testa, ma la palla sfiora la traversa! 49′ Subito corner della, che è rientrata bene in campo. 48′ Per entrambe le squadre lad’Africa non è iniziata al meglio: lanella prima giornata è uscita sconfitta 0-2 dalla sfida contro il Camerun, il, invece, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro il Ghana. 46′ SI! 23:00 I giocatori hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 22:57 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire quale delle due squadre l farà franca. 22:53 I primi 45′ di gioco hanno evidenziato un ...

