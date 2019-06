LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | il match sale d’intensità

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66′ Sessi D’Almeida resta a terra per un problema muscolare l’arbitro è costretto a chiamare lo staff medico in cambio. 64′ Ammonizione per Cebio Soukou. 62′ Scelta particolare dei due allenatori, che non hanno effettuato neanche un cambio per il momento. 60′ Pele ci prova con il destro al centro dell’area, ma la difesa avversaria si fa trovare pronta. 59′ Cross per il, siamo già all’ottavo calcio d’angolo del. 58′ Se ilstasera dovesse vincere raggiungerebbe il Camerun, Campione in caria, in testa al girone. 56′ L’altrodel raggruppamento che si è giocato oggi, Camerun-Ghana, è finito 0-0. 54′ Questo è unfondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale, entrambe le formazioni si stanno giocando un posto tra le ...

zazoomnews : LIVE Benin-Guinea Bissau Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Benin-Guinea #Bissau… - zazoomblog : LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. -… -