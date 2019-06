LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | finisce il primo tempo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 I primi 45′ di gioco hanno evidenziato un equilibrio assoluto. Dopo un inizio difficile lasi è ripresa nella seconda meta del, creando molte occasioni da gol. Il possesso palla vede leggermente in vantaggio la squadra di coach Dussuyer, che primeggia con 52%, contro il 48% della squadra di Cande; i tiri totali sono stati undici, sette per ile quattro per. Il ritmo nelè stato molto spezzettato, l’arbitro ha chiamato numerosi falli, che non hanno contribuito ad arricchire un match dal tasso tecnico non elevatissimo. 47′QUI IL! 46′ UN MINUTO DI RECUPERO! 44′ Mounie sfiora il gol del vantaggio con un colpo di testa dall’area, cheappena sopra la traversa. 43′ Pote resta a terra dopo un colpo al ...

