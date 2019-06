LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | equilibrio assoluto a 10′

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ Mandy tenta un cross al centro dell’area, ma non trova i compagni, perché la difesa avversaria è attenta e manda la palla in rimessa laterale. 74′ Dopo un inizio sfavillante di secondo tempo il ritmo è nuovamente calato, otto i tiri, ma nessuno di questi in porta. 72′ Arriva il primo cambio anche per la: Joao Lamine Jaquite ha preso il posto di Pele. 71′ Ricordiamo che si tratta della prima edizione dellaa ventiquattro squadre, solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze raggiungeranno gli ottavi di finale. 69′ Ancora un cambio per il: Sessi D’Almeida viene rimpiazzato da Seibou Mama. 68′ Arriva la prima sostituzione del match: Cebio Soukou esce per Jodel Dossou. 67′ Nulla di grave per il numero 15 del, ...

