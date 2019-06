LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | è finita | qualificazione

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:52 Il match che si è appena concluo ha evidenziato un equilibrio assoluto. Il ritmo di gioco non è mai stato altissimo per colpa del caldo, dei numerosi falli e di un tasso tecnico non altissimo. Ile lanon sono riuscite a trovare la prima vittoria della storia allad’Africa, laagli ottavi di finale per queste due squadre si complica notevolmente. La classifica del Gruppo F recita: 1 Camerun 4p, 2 Ghana 3p, 32p, 41p. 94′ E’!! 93′ E’ arrivata l’ultima sostituzione anche per la: Piqueti ha lasciato il campo a Romario Balde. 92′ Ancora problemi fisici per Mendes. 91′ Ultima sostituzione per ...

zazoomblog : LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: finisce il primo tempo equilibrio assoluto! - #Benin-… - zazoomnews : LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: ritmo molto lento in questo inizio - #Benin-Guinea… - zazoomnews : LIVE Benin-Guinea Bissau Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Benin-Guinea #Bissau… -