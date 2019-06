LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | dominio dei Castori!

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24′ Ancora una bella azione in attacco della, che sembra aver reagito dopo un inizio difficile. 22′ Maconi tenta la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce fuori, sarà rimessa dal fondo per il. 21′ Mounie! Gran destro a giro del numero 9 del, la sfera finisce fuori di pochissimo. 19′ Trattenuta di maglia netta da parte di Bura, sarà calcio di punizione per il. 18′ Sessegnon cerca il cross al centro, ma la difesa avversaria si fa trovare pronta e respinge la palla in fallo laterale. 16′ Jordan Adeoti riceve una palla in area perfetta, colpisce di destro ma la palla finisce ampiamente fuori. 14′ Il dato sul possesso palla parla chiaro: 60%, 40%. 12′ Il primo cartellino giallo del match è per Nanu (). 11′ Il ...

