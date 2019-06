Litigano per la politica | madre minaccia il figlio con un coltello | l’assurda vicenda che

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) E’ assurda, è impensabile, sembra una barzelletta, ma è semplicemente unatipica di questi tempi che stiamo vivendo, nei quali lasembra essere diventata una discriminante, un motivo di scelta di vita, un punto imprescindibile attraverso il quale giudicare gli altri. Ma stiamo esagerando, ci stiamo imbruttendo, ci stiamo rimbambendo, perché laè, e resta, solo, sui social come nella vita reale. Quello che è accaduto oggi a Crema, in provincia di Cremona, è unache tutti devono sapere, tutti devono conoscere, perché serva da monito, perché possa aiutarci ad abbassare i toni e a tornare ‘normali’; che possa farci comprendere che non si può etichettare gli altri, soprattutto attraverso le idee politiche. Un diverbio politico è infatti alla base di una discussione tra, che ha rischiato di finire in tragedia. I due ...

CarloCalenda : L’asilo nido. Questi signori non mettono insieme in tre l’esperienza per gestire un’edicola, ma litigano come adole… - A73ssandr0 : RT @DavidPuente: Per lui ci sono delle 'leggi sbagliate', per altri ce ne sono altre e litigano per cambiarle o mantenerle. Non c'è da mera… - dromano770 : RT @Agenzia_Italia: Litigano per la politica, poi la madre minaccia il figlio con un coltello -