L' Italia ai Mondiali di calcio femminile | calendario | orari e dirette tv

Nuoto - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Sorpresa Bori - presenti Bianchi - Pizzini e Sabbioni - niente 4×100 e 4×200 sl femminili : Signore e signori la Nazionale di Nuoto in vista dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud), dal 21 al 28 luglio, è cosa fatta. In seguito ai risultati della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli, tenutosi a Roma dal 21 al 23 giugno, il Direttore Tecnico Cesare Butini ha diramato l’elenco dei partecipanti alla prossima rassegna iridata in Asia. Una compagine che punta a confermare gli eccezionali riscontri ottenuti a Budapest due anni ...

Italia-Olanda - Mondiali calcio femminile 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi è il giorno del giudizio. Sabato 29 giugno (ore 15.00, diretta televisiva su Sky Sport e su Rai 1) allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia) ci godremo il quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra l’Italia di Milena Bertolini e l’Olanda. Le azzurre, dopo aver sconfitto la Cina 2-0 grazie ai gol di Valentina Giacinti e di Aurora “Iaia” Galli, vogliono dar seguito alle loro imprese. La prossima ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia conserva la top ten con 32 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Mondiali 2019 - le azzurre ai quarti di finale : come vedere Italia-Olanda : Ai quarti di finale di un mondiale femminile l’Italia c’era arrivata una volta sola. Era il 1991 e, per la formula del campionato del mondo di quell’anno, le azzurre non ebbero nemmeno da fare uno scontro diretto per raggiungere l’obiettivo. Questa volta invece ci sono arrivate da prime del girone e dopo aver battuto la Cina agli ottavi di finale. L’Italia trova la temibile Olanda, capace finora solo di vincere, ai quarti di finale di Francia ...

Hockey pista - Mondiali U19 : i convocati e il calendario dell’Italia di Enrico Mariotti : Anche se la cerimonia d’apertura dei World Roller Games 2019 è fissata per il 4 luglio prossimo, a Barcellona e dintorni ci sarà già qualcuno che da oggi inizierà a mettere su i pattini e a impugnare per cominciare le competizioni in terra catalana. E’ il caso dei ragazzi della categoria Under 19 dell’Hockey pista, che vivranno il Mondiale di categoria in un posto sacro per questa disciplina. L’Italia, dal canto suo, non ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Italia nona con le ragazze - Campagnaro in finale al volteggio. Dominio Russia - festa Listunova : Dominio totale della Russia ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il settore femminile. A Gyor (Ungheria) la Nazionale dei coniugi Rodionenko ha giganteggiato e ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre (111.654) battendo la Cina (109.497) e gli USA un po’ troppo fallosi rispetto alle attese della vigilia (109.380). Le tre superpotenze si sono confermate sul podio infliggendo un distacco ...

Mondiali di calcio femminile – L’orario di Italia-Olanda fa discutere - il commento del ct Bertolini : “il buon senso avrebbe dovuto…” : Il ct azzurro Milena Bertolini sincera alla vigilia dei quarti di finale tra Italia e Olanda: l’orario del match fa discutere E’ tutto pronto per i quarti di finale delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. La squadra italiana affronterà domani l’Olanda, campione d’Europa, in un match che si prospetta infuocato, non solo per la grinta delle giocatrici in campo che hanno voglia di volare in ...

Mondiali di calcio femminile - troppo caldo in Francia : polemiche per Italia-Olanda alle 15 : Bionde, sorridenti, occhi blu ma determinate a non lasciar passare nulla: le olandesi, avversarie domani dell’Italia nei quarti del mondiale donne e sulla carta favorite, non hanno digerito il no della Fifa alla loro richiesta di non giocare alle 15 nella giornata piu’ calda della settimana di afa in Francia. La partita si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes con circa +35°C. E il tema ha dominato la conferenza stampa della ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Olanda : le quote dei bookmakers per le scommesse. Azzurre sfavorite - serve l’impresa : L’Italia si sta preparando per affrontare l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le Azzurre scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 15.00) a Valenciennes (Francia) e cercheranno l’impresa contro le Campionesse d’Europa. Le ragazze di Milena Bertolini vogliono scrivere la storia e qualificarsi alle semifinali della rassegna iridata come non sono mai riuscite a fare nella storia. Sara Gama ...