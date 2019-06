Leone Ferragni incanta il web | Sembra una baby Chiara

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Francesca Galici Non ha ancora due anni maLuciaè già una star del mondo web. Nell'ultimo scatto condiviso dalla nonna i suoi occhioni azzurri hanno conquistato tutti e in molti hanno notato la somiglianza con la mammaLuciaè il goldendei social. Grandi occhioni azzurri, capelli biondi e sorriso simpatico hanno fatto innamorare milioni del persone e oggi il figlio di Fedez e diè una vera star del web. Foto e video del piccolo raccolgono centinaia di migliaia di apprezzamenti sul web e i suoi genitori non mancano di rendere partecipi i loro seguaci con i suoi progressi. In questi giorniè in vacanza al mare con i nonni mentre i genitori sono ancora impegnati sul lavoro. Come tantissimi altri bambini, anchetrascorre lungo tempo in compagnia dei genitori die di Fedez quando loro sono occupati e vista la ...

