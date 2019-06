Lecco | nigeriano clandestino molesta una donna

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Federico Garau La signora aveva appena accompagnato il figlio in oratorio, quando è stata raggiunta dallo straniero sul sagrato della basilica. Dopo essersi calato i pantaloni, il 27enne ha cominciato a rivolgerle parole volgari, mentre lei, terrorizzata, si dava alla fuga Terribile esperienza per unadi, che nella giornata dello scorso giovedì è stata importunata da un cittadino straniero che si è denudato di fronte a lei, pronunciando parole estremamente volgari nei suoi confronti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato di mattina, intorno alle 9:45, in via alla Basilica. Lasi trovava proprio sul sagrato della basilica di San Nicolò, dopo aver accompagnato il figlio in oratorio, quando si è imbattuta nel suotore. L'extracomunitario ha raggiunto la signora e, attirata la sua attenzione, si è calato i pantaloni, ...

