Lascia il figlio disabile nell' auto sotto il sole | mamma denunciata

Bimbi non ammessi! La mamma Lascia figlio di 2 anni nell’auto chiusa per andare al concerto : Quando le hanno detto che al concerto non erano ammessi Bimbi così piccoli come il suo, ha deciso che non avrebbe rinunciato: senza pensarci ha chiuso il figlioletto di appena due anni nell'auto in sosta nel parcheggio ed è andata a vedere lo spettacolo che durava circa due ore. È l'assurda storia che arriva dalla Cina e più precisamente da Heze, città-prefettura nella provincia dello Shandong. Fortunatamente il piccolo infine è stato estratto ...

Madre Lascia morire i 3 figlioletti tra escrementi e sporcizia - assolta dall’accusa di omicidio : Ha lasciato morire di fame e stenti i suoi tre figlioletti più piccoli di appena pochi mesi abbandonandoli al loro destino in una casa degli orrori piena di escrementi e sporcizia, per questo è stata arrestata e processata ma la 35enne statunitense Erika Murray è stata assolta dall'accusa di omicidio di secondo grado. La donna era stata arrestata a Blackstone, nello stato del Massachusetts, nell'agosto 2014, quando la polizia ha scoperto ...

Una Vita - trama serale del 22 giugno : Blanca Lascia Diego per cercare il figlio perduto : Un doppio appuntamento con la soap Una Vita attende i telespettatori sabato 22 giugno in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, quando il pubblico potrà seguire tutte le vicende ambientate a Calle Acacias. Protagonista ancora una volta il dramma di Blanca, che non si rassegna all'idea della morte del figlio, convinta che dietro la scomparsa di Moises ci sia lo zampino della madre Ursula. Diego, intanto, disperato perché incapace di ...

Moglie e figlio vittime dell'attentato di Nizza - papà si Lascia morire consumato dal dolore : Non ce l'ha fatta e quasi tre anni dopo aver perso nel terribile attentato della Promenade des Anglais, a Nizza, il figlioletto e la ex Moglie, Tahar Mejri ha voluto seguire la stessa sorte:...

Partono in aereo insieme - all’arrivo scopre che il figlio autistico è stato Lasciato a terra : Si era imbarcata sull'aereo con tutta la famiglia per ritornare a casa dopo una piacevole vacanza trascorsa tutti insieme. All'arrivo allo scalo di destinazione, però, l'incredibile scoperta: solo due dei suoi tre figli erano giunti a destinazione con lei perché il terzo era stato fatto scendere prima del decollo senza che nessuno la avvertisse. È la singolare avventura di una mamma britannica di 48 anni, Nicola Purdy e dei suoi tre figli ...

Il Paradiso delle Signore - trame al 14 giugno : Elena Lascia Antonio - Clelia ha un figlio : Le repliche de Il Paradiso delle Signore continuano ad ottenere sempre più consensi sui teleschermi di Rai 1. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Nicoletta scoprirà che Riccardo l'ha presa in giro mentre Clelia dirà a Luciano di avere un figlio. Infine Antonio riceverà una brutta notizia da Elena. Il Paradiso delle Signore: Luciano contrario alla storia tra Nicoletta e Riccardo Le anticipazioni delle repliche de Il Paradiso ...

Sassari - figlio Lascia la mamma 86enne in auto per ore. Era andato a giocare alle slot machine : denunciato : La madre, di 86 anni, era costretta a restare per ore intere nell’auto parcheggiata davanti al centro commerciale dove il figlio passava i pomeriggi a giocare alle slot machine. Per questo, un uomo di Sassari di 50 anni è stato denunciato dalla Polizia con l’accusa di abbandono di incapace. I fatti si sarebbero ripetuti diverse volte e le forze dell’ordine sono intervenute a seguito delle segnalazioni di alcuni testimoni. In ...

Michael Terlizzi malattia braccia - 'Calamaro'/ Franco : 'Lasciate stare mio figlio' : Michael Terlizzi malato di 'sinostosi radio ulnare' deriso dai concorrenti del Grande Fratello 16 per la sue braccia: 'il calamaro'. Provvedimento in arrivo?

Meghan si sposa da sola - Lascia il figlio in braccio a Harry e mostra la pancia : Meghan lo ha dimostrato da subito: lei, tra i reali, gioca un altro campionato. Nel giorno delle nozze, che hanno segnato il suo ingresso ufficiale tra i Windsor, gli schemi del passato sono stati interrotti: da sola ha percorso la navata per raggiungere il suo sposo che l’attendeva sull’altare. Con l’arrivo del primo figlio - altra occasione che prevede una prassi consolidata e reiterata negli anni - l’ex attrice di Suit ...

Viveva in una camera di tortura! Mamma Lascia morire di fame il figlio di tre anni - il corpo trovato in una scatola di giocattoli : La sentenza non ha lasciato dubbi. Una Mamma dell’Arizona, Raquel Barreras, è stata riconosciuta colpevole di aver lasciato morire di fame il figlio di tre anni e aver messo il suo corpo in una scatola dei giocattoli. La donna è stata ritenuta colpevole di omicidio di primo grado e abuso di minori. I pubblici ministeri hanno affermato che la Mamma e suo marito Martin hanno affamato il piccolo Roman Barreras e non hanno permesso a nessuno di ...

Usa - Lasciarono morire di fame il figlio di tre anni : genitori riconosciuti colpevoli : Quella che arriva dagli Stati Uniti è una notizia davvero terribile. I fatti che si espongono in questa sede si sono verificati nel 2014 in Arizona, e solo negli scorsi giorni due genitori di un piccolo bambino di tre anni sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio di primo grado. Secondo quanto riporta la stampa internazionale infatti una donna, Raquel Barreas, con la complicità di suo marito Martin, avrebbe lasciato morire di fame il ...