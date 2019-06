Lampedusa | dopo 16 giorni finisce l' odissea della Sea Watch 3 | scesi tutti i passeggeri

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) La svolta è arrivata nel cuorenotte tra venerdì e sabato. Infatti, intorno all’1,30, la Sea3 è approdata nel porto di. Secondo il CorriereSera, una motovedettaGuardia di finanza avrebbe tentato di impedire le operazioni di sbarco, rimanendo però bloccata tra la nave e il molo. La capitana Carola Rackete, che ha sfidato apertamente il divieto delle autorità italiane, verso le tre di notte è stata prelevata dai finanzieri e trasferita in auto al comando dell’isola, dove l’ha raggiunta un avvocato. Sarebbe in arresto con l’accusa favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, resistenza e perfino tentato naufragio, per la spericolata manovra eseguita per liberarsimotovedetta, subito prima di attraccare. Nel frattempo sono cominciate le operazioni di soccorso nei confronti dei 40 migranti a bordo: prima delle sei di mattina sonoa ...

Linkiesta : Ricca, “studiata”, tedesca, libera, idealista e per di più donna. Carola Rakete, al timone di una nave diretta a La… - RaiNews : I 7 membri dell'equipaggio, sei di nazionalità egiziana ed un tunisino, sono stati fermati per favoreggiamento dell… - valigiablu : ”Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in… -