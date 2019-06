La vergogna sul molo di Lampedusa

Nuoro - ricattato per una foto hard sul web : 50enne si toglie la vita per la vergogna : Hanno cercato di estorcergli dei soldi. L'uomo, che di mestiere faceva l'artigiano, non sopportava più le minacce alle quali era sottoposto

Andrea Camilleri ricoverato - vergogna insulti social : “Andranno i migranti a vegliarlo” : Commenti aggressivi e offensivi nei confronti di Andrea Camilleri il giorno del suo ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. A far infuriare gli utenti nei confronti dello scrittore siciliano, autore di romanzi gialli con al centro la figura di Salvo Montalbano, la polemica dei giorni scorsi tra lo scrittore e il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Francesco Monte - insulti e minacce dopo l'addio a Giulia : "Non vi vergognate?" : Lo sfogo dell'ex tronista sui social, dove sta ricevendo un'ondata di critiche per la fine della storia con Giulia Salemi

Il post antisemita della Federcalcio riaccende sulla Polonia i riflettori della vergogna : Quel post meritava il cartellino rosso. Rosso-vergogna. L’antisemitismo più pericoloso è quello che si nasconde in affermazioni che si vorrebbero derubricare come un infortunio dettato da un eccesso di gioia. La vicenda in questione riguarda un post sulla propria pagina Facebook, nel quale la Federcalcio polacca ha definito “un pogrom” - il termine usato per le persecuzioni contro gli ebrei nell’Europa ...

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Raggi insultata a Casal Bruciato durante la visita alla famiglia rom : "Buffona - vergognati" : Pesanti offese sessiste indirizzate alla prima cittadina che ha lasciato l'abitazione scortata dalla polizia. "Questa famiglia ha diritto alla casa, è la legge"

vergogna in una partita di calcio : insulti razzisti di un arbitro ad un ragazzino : Ancora insulti razzisti: stavolta il deprecabile episodio è avvenuto nel campionato Juniores siciliano, dove addirittura l’arbitro ha rivolto le offese ad un giovane calciatore. Il direttore di gara, Cristian De Caro, avrebbe insultato con parole pesanti il giocatore di colore del Gambia, Kabila Colley: “Sporco negro” e ancora “negro di me..a”. Il giovane Kabila gioca con Parmonval nel campionato di calcio di ...

Milan - Bakayoko rifiuta di entrare in campo e insulta Gattuso : la vergogna in panchina : Altissima tensione nel Milan al 25' del primo tempo contro il Bologna, quando Rino Gattuso ha avuto un nuovo scontro con Bakayoko. L'allenatore Milanista ha chiesto al centrocampista di entrare al ...

Tifosi rossoneri al veleno sulla Juve : vergogna - : Non è andato proprio giù ai Tifosi del Milan il modo in cui si è sviluppato il risultato dell'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Juventus e Torino pareggiano 1-1 ma dopo una gara in ...