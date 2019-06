La storia di Martina | una giovane donna che lavora con le aziende per il clima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Parlare di ambiente è tornato di moda. Vi sono varie ragioni, da alcune più importanti (il cambiamentotico che è un dato di fatto) ad alcune più sociali (laGreta e i suoi venerdì di protesta civile). Il tema del cambiamento ambientale e dell’impatto/partecipazione dell’umanità in questo mutamento sono un argomento che deve essere affrontato in modo strutturato. Una voce importante, in questa evoluzione, sono le nostre abitudini e, cosa più importante, come lesi raffrontano a questo scenario di svolta. Il mutamento del(e gli sforzi per affrontarlo o adattarsi), che piaccia o meno, passa per una serie di decisioni a livello aziendale. Se Greta Thunberg ha indicato nei giovani una risposta pratica, io ho pensato di andare a cercare una(ma non cosicome Greta) che da ormai dieci anni si confronta con il cambiamentotico, aiutando le ...

