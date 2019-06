La Sirenetta | Melissa McCarthy sarà Ursula nel nuovo film Disney?

tenacemente

(Di sabato 29 giugno 2019) La, ilin chiave live-action targatotornerà al cinema eè in trattative per interpretare. Ecco le indiscrezioni trapelate online! Lapotrebbe interpretarenelin versione live-action targato… Secondo quanto riportato da Variety, laè in trattative preliminari con... Lanel?L'articolo Lanel? proviene da TenaceMente.

Think_movies : “LA SIRENETTA”: Melissa McCarthy in trattative per il ruolo di Ursula nel live action Dis - ParolePelate : News | Melissa McCarthy potrebbe essere Ursula nel live action di La Sirenetta - CinemApp_Cinema : #LaSirenetta #MelissaMcCarthy sarà Ursula nel film live-action? -