La Sea Watch ha attraccato | arrestata Carola Rackete

Sea Watch sfonda il blocco e attracca in porto a Lampedusa : migranti sbarcati - la Finanza arresta la comandante : Dopo due settimane in mare, dopo il salvataggio di 15 giorni fa, i migranti recuperati dalla Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Ma l’attracco in banchina dopo tre giorni al largo dell’isola è è avvenuto di nuovo con la forzatura del divieto, uno sfondamento del blocco che le autorità italiane mantenevano anche dopo l’accordo con 5 Paesi europei per la redistribuzione dei 40 migranti. Così l’attracco è ...

Sea Watch approda a Lampedusa - sbarcati i migranti : arrestata la comandante Carola Rackete : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con l'accusa di non aver obbedito agli ordini di una nave militare. La capitana ha deciso di invocare lo stato di necessità ed entrare nel porto di Lampedusa senza permesso: i migranti a bordo dell'imbarcazione sono stati fatti sbarcare all'alba.Continua a leggere

La Sea Watch attracca a Lampedusa - la capitana Rackete arrestata dai finanzieri : L’epilogo è quello che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva auspicato, l’arresto della comandante Carola Rackete, ma avviene in maniera del tutto imprevista con il colpo di scena che mette fine dopo 16 giorni all’odissea della Sea Watch. Quando mancano pochi minuti alle 2 e sette ore al momento in cui Rackete dovrà presentarsi davanti al p...

Salvini attacca la comandante della Sea Watch e i parlamentari a bordo della nave : "Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l'ex ministro dei trasporti: incredibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha aggiunto, a proposito dell'arresto della comandante della Sea Watch avvenuta nella notte a Lampedusa: "comandante fuorilegge arrestata. nave pirata ...

Sea Watch - Carola Rackete dopo l'arresto rischia carcere e processo per direttissima : Oggi le manette, poi il carcere e il processo per direttissima. Carola Rackete, 31enne capitano della Sea Watch, è stata arrestata a Lampedusa nella notte per aver condotto in porto la nave con a bordo 40 migranti nonostante gli alt intimati più volte dalla Guardia di finanza. Per le è scattata la f

Sea Watch sfonda il blocco e attracca in porto a Lampedusa : migranti sbarcati - la Finanza arresta la comandanteorto : migranti sbarcati - arrestata la comandante : Dopo due settimane in mare, dopo il salvataggio di 15 giorni fa, i migranti recuperati dalla Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Ma l’attracco in banchina dopo tre giorni al largo dell’isola è è avvenuto di nuovo con la forzatura del divieto, uno sfondamento del blocco che le autorità italiane mantenevano anche dopo l’accordo con 5 Paesi europei per la redistribuzione dei 40 migranti. Così l’attracco è ...

La Sea Watch 3 ha attraccato : arrestata Carola Rackete : Si chiude per il momento il caso Sea Watch 3. La nave della Ong tedesca infatti è approdata a Lampedusa

Manovra pirata di Sea Watch : ?"schiacciata" una motovedetta : Angelo Scarano La "capitana" ha forzato il blocco attraccando nel porto di Lampedusa. Accusata di "tentato naufragio" rischia 11 anni Una Manovra spericolata da vera pirateria. La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, quando questa notte ha forzato il blocco per attraccare nel porto di Lampedusa, ha usato le maniere forti. Così forti da "schiacciare" una motovedetta della Guardia di Finanza tra il molo e la nave Sea Watch. ...

Sea Watch - dove andranno i 40 migranti sbarcati a Lampedusa. Salvini : "Chi brilla per assenza" - terremoto Ue : "Ho ricevuto ampie rassicurazioni". Matteo Salvini, intervistato dal Gr1 Rai, si mostra tranquillo: tutti i 40 migranti sbarcati nella notte dalla Sea Watch, dopo un blitz della capitana della nave della ong tedesca Carola Rackete ("Che ha tenuto un comportamento criminale", sottolinea il ministro d

In nome della legge. Sea Watch in porto : migranti sbarcati - Carola Rackete arrestata : Con un blitz in piena notte, la Sea Watch dopo due settimane in mezzo al mare entra nel porto di Lampedusa violando per l’ennesima volta l’alt intimato dalla Guardia di Finanza: “Non ce la faccio più, devo portarli in salvo”, ha detto la comandante Carola Rackete all’equipaggio comunicando la decisione che aveva preso.Una scelta che le è costata cara: i finanzieri, con la nave ormai ormeggiata in ...

La Sea Watch attracca a Lampedusa - arrestata Carola Rackete : All’una di questa notte, forzando il blocco e invocando lo stato di necessità, il capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete è entrata nel porto di Lampedusa, dopo tre giorni al largo dell’isola e circa 17 da quando la nave Ong battente bandiera olandese aveva soccorso decine di migranti al largo della Libia. Ne erano rimasti quaranta, a bordo. E sono stati tutti sbarcati, mentre lei, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata in ...

Sea Watch - Matteo Salvini furioso : "Carola Rackete - comportamento criminale. E a bordo c'era Delrio" : "comportamento criminale". Matteo Salvini commenta così la notizia dello sbarco della Sea Watch avvenuto a Lampedusa nel cuore della notte tra venerdì e sabato, verso l'1.30. I 40 migranti sono in Italia, la capitana della ong tedesca Carola Rackete è finita in arresto con l'incriminazione di "resis

La Sea Watch 3 ha attraccato a Lampedusa : Senza autorizzazione, forzando il blocco della Guardia di Finanza: la comandante Carola Rackete è stata arrestata poco dopo

Sea Watch - la manovra "da pirata" di Carola Rackete contro la motovedetta : disastro sfiorato a Lampedusa : Ha voluto far sbarcare la Sea Watch a tutti i costi, Carola Rackete, e ora la capitana della Ong tedesca rischia di pagare un prezzo salatissimo. Già indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la 31enne tedesca è stata subito arrestata a Lampedusa per "resistenza o violenza contro n