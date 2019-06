La nuova vita di Adele inizia dal reformer pilates Ecco tutti i benefici di

Asteroid Day - sciame delle Tauridi osservato speciale per evitare una nuova Tunguska : Conto alla rovescia per l’Asteroid Day: il 30 giugno sara’ infatti la giornata internazionale indetta dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza sugli Asteroidi e la necessita’ di sorvegliare quelli potenzialmente pericolosi per la Terra. Tante le iniziative in Italia e nel mondo, proprio nelle ore in cui si puntano i telescopi verso lo sciame meteorico delle beta Tauridi, diventato un ‘osservato speciale’ ...

La nuova vita di Chicarito Hernandez - : Alessandro Pagliuca Il calcio - si sa - concede molta visibilità: a quanto pare ad Javier Hernandez non è bastata in quanto ora spopola anche su Youtube con i suoi video Il tono eccentrico del colore dei capelli è stato il primissimo segnale. Ma adesso è ufficiale: nella vita del Chicharito Javier Hernández c'è posto per una nuova ed elettrizzante avventura. Dopo essere diventato papà del piccolo Noah, il calciatore messicano - ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : la vedova di Samuel sarà la nuova alleata di Ursula : Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole confermano il ritorno ad Acacias 38 di Ursula dopo un periodo trascorso in manicomio. La dark lady, durante la sua assenza, perderà il potere e la credibilità che aveva in passato insieme alle sue ricchezze. Si ritroverà quindi da sola come non mai dato che nessuno dei suoi ex vicini di casa la accoglierà a braccia aperte, memori delle sue malefatte. L'unico a correre in suo soccorso ...

The Crown 3 - tutte le novità sulla nuova stagione : Quando uscirà su Netflix la terza stagione di The Crown? Chi farà parte del cast e cosa succederà? Olivia Colman e Tobias Menzies subentreranno come la regina e il duca di Edimburgo nella terza stagione di una delle serie più attese prodotte da Netflix – ma chi altro si unirà a loro? Olivia Colman succede a Claire Foy nei panni della regina Elisabetta II nella terza stagione della serie tv biografica reale di Netflix – The ...

Orange is the new black - promo stagione 7 : la nuova vita di Piper : Anticipazioni Orange is the new black: Piper Chapman torna libera Dopo un anno di attesa e ben sei edizioni di straordinari e sorprendenti colpi di scena, Orange is the new black si appresta a salutare il suo numeroso pubblico con la settima ed ultima stagione. A tal proposito, circa un mese fa, Netflix ha annunciato – tramite un breve video – l’arrivo dell’edizione 2019 che segnerà l’epilogo delle appassionanti ...

Una Vita anticipazioni : ALBA GUTIERREZ sarà LUCIA - la nuova protagonista : La terza stagione di Una Vita è quasi giunta al termine e, proprio per tale ragione, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) stanno per uscire di scena. Prima dell’addio definitivo dei due giovani, i telespettatori avranno però l’occasione di conoscere LUCIA Alvarado (ALBA GUTIERREZ), la protagonista femminile delle prossime vicende ambientate a calle Acacias. Scopriamo come verrà introdotta la ragazza… Una ...

Maurizio Ganz - nuova vita a 50 anni : sarà l'allenatore del Milan femminile : nuova vita per Maurizio Ganz. L'ex bomber di Inter e Milan, 50 anni, sarà il nuovo allenatore del Milan femminile al posto di Carolina Morace. Il contratto avrà una durata di 2 anni, fino al 30 giugno 2021. Ganz sarà operativo in vista del raduno, previsto nell'ultima settimana di luglio, a cui segu

Una Vita - trame spagnole : Marcia la nuova domestica di Felipe è una spia di Ursula : Ennesimo colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi spagnoli della soap “Una Vita”. Nei capitoli che andranno in onda sull’emittente La 1 TVE l’ultima settimana di giugno 2019, mentre Liberto Seler pagherà a caro prezzo il tradimento fatto alla moglie Rosina Rubio, per essersi concesso a Genoveva, la malvagia Ursula Dicenta tornerà all’attacco. Quest’ultima precisamente nell’episodio numero 1.040, avrà una strana conversazione con la ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel costretto ad accettare una nuova alleanza con Ursula : Se vuole che il suo segreto non venga a galla, Samuel deve continuare a collaborare con la diabolica Dark Lady.

Lisa Marzoli - la nuova conduttrice de La Vita in Diretta Estate : “Sono viva per miracolo” : E’ il nuovo volto de “La Vita in Diretta Estate” insieme a Beppe Convertini e, rispetto al collega, almeno in queste prime puntate sembra avere decisamente più dimestichezza col mezzo televisivo. Lisa Marzoli ha deciso di raccontare un momento drammatico della sua Vita: nel 2016, infatti, ha avuto in incidente stradale col marito. I due viaggiavano a bordo di una Maserati quando, nei pressi di Genova, l’auto sbandò bruscamente ...

Volley : Perugia sceglie Vital Heynen per la successione a Bernardi. nuova sfida per il tecnico belga Campione del Mondo con la Polonia : Arriva il nome che sostituirà Lorenzo Bernardi alla guida di Perugia nella prossima stagione. La scelta di Gino Sirci ricade sul belga Vital Heynen, 50 anni, vincitore dei Mondiali 2018 alla guida della Polonia. Una scelta, quella di Heynen, piuttosto sofferta, perché sembrava fosse destinato a dedicarsi soltanto alla Nazionale polacca dopo aver allenato il Friedrichshafen nell’ultima stagione. Invece, alla fine, è stato convinto da Sirci ...

Biondo - la nuova vita dopo Emma Muscat : “Fra le mani occasione importante” : La vita di Biondo dopo la rottura con Emma Muscat Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati ma hanno deciso di restare amici e di continuare ad avere un buon rapporto nonostante tutto. Questo importante cambiamento era già avvenuto qualche tempo fa quando i due si lasciarono per la prima volta, ma oggi la situazione […] L'articolo Biondo, la nuova vita dopo Emma Muscat: “Fra le mani occasione importante” proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 : Le Novità della nuova Stagione! : Il momento tanto atteso è arrivato. I casting della tredicesima edizione di X Factor sono ufficialmente iniziati. E per inaugurare questa Nuova stagione gli autori del talent show hanno pensato ad una Novità nel regolamento. Ecco ne Novità di X-Factor 13! Volete sapere di cosa si tratta? E’ presto detto. Se nelle passate edizioni, per accedere alla seconda fase bastava ricevere la maggioranza dei si da parte dei giudici, ovvero almeno 3 ...

