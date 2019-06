La grande irrilevanza

ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2019) Il G20 di Osaka ha ulteriormente dimostrato come le grandi potenze stiano uscendo dall’èra del multilateralismo per virare verso rapporti bilaterali, spesso più di forza che amichevoli. Quasi tutto ruota intorno agli incontri di Donald Trump: con Xi Jinping, con Vladimir Putin, con Shinzo Abe, tra g

mie_idee : Grande Capitana, l'Italia che pensa e ragiona è con te. Poi c'è un'Italia meschina che la storia condannerà all'irrilevanza. - Alfonso39487669 : RT @Ettore_Rosato: Di Maio andava in giro per l’Europa a presentare i futuri alleati. Quasi nessuno è arrivato a Bruxelles. E così 14 eurod… - alinatede : RT @Ettore_Rosato: Di Maio andava in giro per l’Europa a presentare i futuri alleati. Quasi nessuno è arrivato a Bruxelles. E così 14 eurod… -