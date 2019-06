La Gdf ha multato comandante e armatore della Sea Watch per 16 000 euro

agi

(Di sabato 29 giugno 2019) La Guardia di Finanza, in base al decreto sicurezza bis, ha elevato una sanzione amministrativa di 16 milaciascuno alSea3, Carola Rackete, all'e al proprietarionave battente bandiera olandese. La sanzione prevista andava da un minimo di 10 milaa un massimo di 50 mila. I tre multati potranno, entro 30 giorni, presentare un ricorso al prefetto di Agrigento Dario Caputo oppure pagare la sanzione. Se non dovessero intraprendere nessuna delle due iniziative, lo stesso prefetto potrà raddoppiare o aumentare la sanzione fino a 50 mila. Nelle prossime ore, intanto, si attende la richiesta del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, e del suo vice Salvatore Vella, quest'ultimo presente da ieri a Lampedusa,convalida dell'arresto

