La dieta ‘choc’ di Naomi Campbell | “Riesco a digiunare per giorni”

(Di sabato 29 giugno 2019) A ogni foto, video, immagine social o del red carpet si stenta a credere cheabbia 49 anni compiuti. La Venera nera e super top model che ancora regna sulle passerelle internazionali è stata recentemente ospite di Dan Wootton al talk show britannico “Lorraine” e ha parlato al pubblico della sua. Unadecisamente sui generis, come osserva Il Giornale.ha svelato di seguire un regime alimentare vegetariano e dichiarato anche di poter restare senza cibo anche per più di un giorno, ma senza patire la fame. “Mangio quando mi sento di farlo. Non muoio certo di fame. Se mi sento di fare un giorno intero di digiuno, lo faccio bevendo solo succhi o acqua. Dipende da come mi sento”, ha spiegato la, che ha portato ladel “digiuno intermittente”, molto in voga e altrettanto criticata, a un livello superiore. (Continua dopo la ...

