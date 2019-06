La capitana che sperona la Gdf diventa paladina del Gay pride

Mea culpa della capitana di Sea Watch "Manovra contro la Gdf? Ecco perché l'ho fatto..." : Angelo Scarano Carola Rackete, la capitana di SeaWatch ? Cosa rischia adessoCarola Rackete, la capitana di Sea Watch, prova a correggere il tiro chiedendo scusa alla Gdf per la manovra spericolata nel porto siciliano La capitana della Sea Watch, Carola Rackete, dopo aver cercato di speronare la motovedetta nel porto di Lampedusa, chiede scusa. La sua manovra, spergiudicata e pericolosissima ha messo a rischio la vita dei ...

Sea Watch - capitana : “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” : Sea Watch, capitana: “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” La Ong ha diffuso un video in cui Carola Rackete, prima di condurre la nave in porto, ha spiegato il motivo del suo gesto. Una volta raggiunta Lampedusa, la comandante è stata arrestata dagli uomini della Guardia di finanza: ora attende il processo ai domiciliari ...

Quando guarderete la foto della capitana della Sea Watch arrestata pensate alle vite che ha salvato : La capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha violato un ordine probabilmente illegittimo, infrazione per la quale pagherà una multa, e ha forzato un blocco per ragioni di necessità, accettando di pagarne le conseguenze. Ma ha portato in salvo, a casa, 42 persone. pensate a questo Quando guarderete quella foto dell'arresto.Continua a leggere

Sea Watch - così la capitana Carola ha smascherato Salvini : Era il 12 giugno 2018 quando presentai in Consiglio regionale della Lombardia la mozione “Acquarius Sea Watch e navi in arrivo nel prossimo futuro”. Lo scorso Novembre mi sono imbarcato come medico di bordo su Mediterranea-Mare Jonio per operazioni di search and rescue nel Mediterraneo. Lotto, come posso. Dentro e fuori dal palazzo. dal blog di Michele Usuelli Migranti, diario dalla Mediterranea – ...

Sea Watch - perché è indagata la 'capitana' Carola Rackete : La Procura di Agrigento ha iscritto la 31enne al registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione...

Sea Watch - la capitana Carola Rackete : “Ci hanno detto di essere pazienti - perché la situazione si sta sbloccando” : “La Guardia costiera e le autorità italiane sono salite di nuovo a bordo e ci hanno detto di essere pazienti, perché la situazione si sta sbloccando“. Lo ha detto in un video diffuso dalla ong la capitana della Sea Watch Carola Rackete. La nave della ong tedesca con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni, alle 14.16 ha tentato di avvicinarsi al porto: “A circa un miglio le è stato intimato di spegnere i ...

Perché la capitana della Sea Watch 3 non può essere arrestata (come vorrebbe Salvini) : Continua il braccio di ferro tra la Sea Watch e il ministro Matteo Salvini: la prima accusa le autorità di aver contrastato le operazioni di soccorso e di trattamento inumano, mentre il Viminale continua a descrivere la Ong come una nave fuorilegge. In mezzo, l'Europa cerca una soluzione per le 42 persone ancora a bordo, che però potrà essere trovata solo dopo lo sbarco. Ma quando toccheranno terra queste persone? Che ne sarà poi della nave e ...

Carola - 31 anni - la capitana che sfida il Viminale : «La mia vita è stata facile - per questo aiuto gli altri» | Il video : Passaporto tedesco, 31 anni, 5 lingue sul curriculum. I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece racconta: «Ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità»

Sea Watch 3 : chi è Carola Rackete - la capitana che ha sfidato 'il capitano' Salvini : Carola Rackete. 31 anni, è la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 che oggi, sfidando il divieto del vice premier Matteo Salvini, ha forzato il blocco ed è entrata nelle acque territoriali italiane pronta a far sbarcare sull'isola di Lampedusa i 42 profughi che ha a bordo. Il nostro ministro dell’Interno l'ha definita solo una sbruffoncella che sta facendo politica sulla pelle degli immigrati ma, in realtà, il comandante Rackete. è tutto ...

