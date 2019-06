Juventus | fatta per Rabiot | svincolato dal Psg | 7 milioni a stagione più

Pellegrini Juventus - è fatta : definito il contratto - ecco le cifre ufficiali : Pellegrini Juventus – Tutto fatto, tutto definito: Leonardo Spinazzola alla Roma, Luca Pellegrini alla Juventus. Lo scambio impostato ieri a Milano tra giallorossi e bianconeri è ormai realta. Dopo aver trovato la quadra sulle valutazioni complessive, i due giocatori hanno formalizzato gli aspetti contrattuali con i rispettivi nuovi club. Il 26enne esterno ex Atalanta a Roma percepirà uno stipendio da 3 […] More

Rabiot Juventus - “Sky Sport” conferma : è fatta! Ecco i dettagli del contratto : Rabiot Juventus – La Juventus ha preso Adrien Rabiot, piovono conferme dopo l’anticipazione di Calciomercato.it. Ufficializzato Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera ha piazzato l’affondo decisivo per il secondo innesto a parametro zero a centrocampo mettendo le mani sul francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Ennesimo colpo a parametro zero di Paratici che senza spedere un euro (commissioni […] More

Mercato Juventus - scambio Spinazzola-Pellegrini : è fatta - trovato l’accordo : Mercato Juventus – Tutto fatto per lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini, anticipato da CalcioMercato.it già nel primo pomeriggio. Incontro proficuo tra Juventus e Roma, raggiunto un accordo in questi minuti. Adesso vanno definiti solo i dettagli relativi ai contratti dei due calciatori. Questa operazione potrebbe essere propedeutica, fare da apripista ad altre sempre tra Juve e Roma, su tutte […] More

Calciomercato Juventus - quasi fatta per De Ligt e Rabiot : formazione stellare per Sarri : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione ...

De Ligt Juventus - è fatta! Contratto monstre : ecco quando sarà ufficializzato : DE Ligt Juventus- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt in maniera ormai ufficiale. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo totale con il giocatore. Contratto monstre e cifre da capogiro: il difensore guadagnerà circa 12 milioni di euro a stagione per i […] More

Rabiot Juventus - ora è fatta! La mamma-agente conferma - occhio alle cifre : Rabiot Juventus- Accordo totale e fumata bianca ormai prossima all’ufficialità. La società bianconera si prepara a mettere le mani su Rabiot in vista della prossima stagione. Un accordo ormai totale, confermato dalla mamma-agente dello stesso centrocampista francese. Rabiot ha detto no alla proposta di rinnovo da parte del PSG per abbracciare la nuova avventura in […] More

Juventus - l’agente di Rabiot : ‘Meglio non dire nulla se non è fatta’ : La Juventus da diverse settimane sarebbe in trattativa per arrivare ad Adrien Rabiot. Il francese sta per liberarsi a parametro zero dal Paris Saint-Germain e il suo futuro dovrebbe essere a Torino. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile proposta di rinnovo di contratto fatta dal club transalpino alla mamma agente del ragazzo classe ‘95. Questa ipotesi è stata smentita proprio oggi dalla signora Veronique che ne ha parlato a RTL France: ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

De Ligt Juventus - ora è fatta : contratto da capogiro - svelate le cifre : DE Ligt Juventus- La Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt in vista della prossima stagione. Accordo totale con il giocatore, il quale firmerà un contratto di 5 anni da 8 milioni di euro fissi più eventuali bonus. cifre che potrebbero sfiorare anche i 12 milioni di euro. Ora la Juventus dovrà cercare un accordo […] More

De Ligt Juventus - è fatta : respinto l’assalto del Barça. Ecco quanto costerà ai bianconeri : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare in maniera concreta De Ligt. Il giovane centrale olandese avrebbe ormai scelto di vestire bianconero in vista dei prossimi cinque anni. Un affare ormai ai dettagli e ormai prossimo a trasformarsi in fumata bianca. L’attuale centrale dell’Ajax avrebbe rispedito al mittente l’offerta del Barcellona, […] More

Rabiot Juventus - è fatta : le cifre del contratto monstre e la data dell’annuncio : Rabiot Juventus- Ora è fatta, Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, l’ormai ex PSG, è pronto a dire di sì ai bianconeri già nella giornata di domani. Ok definitivo che poi si trasformerà in ufficialità nei primi giorni di luglio. Accordo totale […] More

Rabiot Juventus - è fatta : contratto monstre al giocatore - tutti i dettagli! : Rabiot Juventus- Adrien Rabiot sarà un nuovo giocatore della Juve. Pochi dubbi e tante certezze. Rapportando l’affare da un punto di vista dei percentuali, secondo quanto riportato dai colleghi della stampa spagnola e francese, l’affare si concretizzerà all’85%. Ancora alcuni piccoli dettagli prima della definitiva fumata bianca. Il centrocampista, corteggiato anche da altre big europee, […] More

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Rabiot Juventus - è fatta : primo colpo per Sarri - ecco quanto costerà! : Rabiot Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “ChiringuitoTV“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale per il passaggio di Rabiot in maglia bianconera. Offerta da 7 milioni di euro l’anno fino al 2024. Il centrocampista sarebbe pronto ad accettare la proposta bianconera e iniziare la sua nuova avventura dopo l’ultimo anno decisamente complicato […] More