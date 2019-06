Juventus | Bonucci al PSG | ora si può davvero | ecco la svolta!

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

Con Bonucci al Psg nascerebbe la Juventus di Sarri : Incompatibile con Sarri È – sarebbe – l’operazione chiave della Juventus di Maurizio Sarri. La domanda che coloro i quali seguono il calcio, si stanno ponendo da giorni è: come fa Sarri a giocare con la coppia centrale difensiva composta da Bonucci e Chiellini? Il calcio ha le sue regole. E, anche se qualcuno alla Juventus ha avvertito l’esigenza di piazzare Buffon nello spogliatoio, se prendi uno come Sarri poi devi ...

Juventus - Benatia si scaglia contro Allegri : “mi aveva fatto una promessa dopo il ritorno di Bonucci - ma…” : Il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con Allegri, accusandolo di non aver mantenuto le promesse fatte Nuova frecciata di Medhi Benatia all’indirizzo di Massimiliano Allegri, il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con l’allenatore bianconero svelando alcuni particolari retroscena. LaPresse Interrogato da Yahoo Sport sui motivi del suo addio, l’ex Juventus ha sottolineato: ...

Roma Juventus formazioni ufficiali - Bonucci KO : Dybala-Ronaldo titolari : Roma Juventus formazioni ufficiali – In casa bianconera si sta già pensando al futuro, nei prossimi giorni capiremo quali saranno gli interpreti della nuova stagione. C’è un campionato da onorare fino alla fine, con Allegri che non vuole lasciare nulla al caso. I bianconeri scenderanno in campo senza pressioni in un finale di campionato in […] More

Juventus - le vacanze stanno finendo : Ronaldo è a Marrakech - Bonucci è tornato al JTC : Dopo il pareggio nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi quattro giorni di riposo. La Juventus riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di mercoledì, ma qualche bianconero ha deciso di presentarsi in anticipo alla Continassa. In particolare già da ieri sono al lavoro Paulo Dybala e Douglas Costa, mentre questa mattina hanno fatto il loro ritorno al JTC Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio. Domani, invece, rientrerà ...

Juventus - Bonucci confessa : 'Passaggio al Milan? Non ero lucido' : Quando entri nel mondo Juve ti rendi conto che il pareggio non è consentito. Agnelli è una persona squisita, parla tanto con noi: è una persona lungimirante. Otto anni fa lo stadio di proprietà ...

