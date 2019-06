Juve | Isco ideale per Sarri | si pensa alla cessione di Higuain RUMORS

Juventus Isco - lo spagnolo dice si! La richiesta del Real Madrid : Juventus Isco – Secondo il Corriere di Torino il talentuoso fantasista spagnolo Isco avrebbe dato il proprio placet all’apertura di una trattativa con la Juventus . Il Mago vedrebbe con assoluto favore il passaggio alla Juventus, anche per riscattarsi da una stagione da dimenticare. Juventus Isco , lo spagnolo dice sì ai bianconeri. La richiesta […] More

Reale il tweet Casillas sul mercato Juve di Houdini : apertura ad Isco? : Vi state chiedendo se il tweet Casillas sia stato realmente scritto e pubblicato da lui? La risposta è affermativa: come potete vedere nell'apposito box in basso, l'account è verificato, e corrisponde proprio a quello del portiere spagnolo, colto da infarto solo qualche settimana fa, ed adesso completamente ristabilito. Com'era vera la mancia da 20 mila euro lasciata da Cristiano Ronaldo in Grecia, lo è altrettanto il tweet Casillas, secondo il ...

Don Balon : il Real Madrid pronto a cedere Isco - ci sarebbe anche la Juventus : Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un dIscorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di ...

Calciomercato Juventus - Casillas si riferisce a… Isco? : Calciomercato Juventus – “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge in un tweet da parte del portiere Casillas che ha infiammato i tifosi della Juventus nelle ultime ore, un indizio sul mercato portato avanti dalla Juventus che rischia di ribaltare le ultime convinzioni. de Ligt? Rabiot? No Isco. Sono arrivate tante spiegazioni al tweet di Casillas ma la più convincente arriva dalla Spagna. “Magia” è il soprannome ...

Sarri alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono - le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’ : Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di ...

Isco Juventus - dalla Spagna : nuovi contatti tra Juve e Real : i dettagli : Isco Juventus – Isco Alarcón è stato per anni un pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo fin dalla sua prima stagione alla Juventus. Adesso le cose con Sarri sembravano cambiare, ma per alcuni versi non così. Infatti, stando a quanto riporta Don Balón, Florentino Pérez avrebbe deciso di mettere Isco sul mercato fissando […] More

Juve - possibile l'arrivo di Guardiola : nella sua formazione ci sarebbero Isco e Koulibaly : Continua il tormentone della panchina della Juventus, che dopo l'addio di Massimiliano Allegri non ha ancora un padrone. L'annuncio, però, sembra essere imminente; la sensazione è che possa arrivare anche la settimana prossima. Nelle ultime ore si è parlato di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. Ci sarebbero già stati dei contatti tra l'entourage dell'ex allenatore del Napoli e i vertici bianconeri. Si sarebbe già ...

Juventus - l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Calciomercato Juventus - da Icardi ad Isco : il nuovo attacco bianconero : Calciomercato Juventus – Non è ancora tramontata l’ipotesi di un clamoroso scambio Dybala-Icardi con l’Inter: l’ex capitano nerazzurro non rientra nei piani di Conte e sembra destinato a lasciare Milano, mentre il futuro del numero 10 bianconero dipenderà dal nuovo allenatore. Con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri, infatti, la ‘Joya’ potrebbe essere rilanciata al centro del progetto. […] More

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

I tifosi della Serie A diminuiscono e invecchiano. La Juve unica eccezione : Secondo uno studio di StageUp e Ipsos sui tifosi delle squadre impegnate in Serie A, la Juve ha aumentato i suoi sostenitori, arrivati a quota 38% dal 32% del 2002. Un primato in campo e fuori La ricerca si intitola “La Serie A nel XXI secolo: evoluzione dell’interesse, del tifo e dei ritorni per gli sponsor” ed utilizza il database della ricerca Sponsor Value. Ne emerge che, in termini generali, i tifosi della Serie A ...

Juventus - Isco potrebbe essere il regalo in caso di arrivo di Sarri : L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche ...

Isco-Juventus - si può : il Real Madrid annuncia la rivoluzione. Occhio anche a Klopp! : ISCO JUVENTUS- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme già nel corso delle prossime settimane. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere in atto un’autentica e assoluta rivoluzione. Secondo quanto trapelato nel corso delle ultime ore, e come riportato dal presidente del Real Madrid ai microfoni di “Onda Cero” il Real Madrid starebbe valutando […] L'articolo Isco-Juventus, si può: il Real Madrid annuncia la ...

Calciomercato Juventus : Isco sarebbe più vicino - il Real potrebbe lasciarlo partire : potrebbe essere Isco il primo colpo del Calciomercato della Juventus. Lo spagnolo del Real Madrid, secondo Tuttosport che riprende le indiscrezioni del giornale spagnolo Marca, sarebbe nella lista dei cedibili dei blancos che la prossima estate potrebbero stravolgere la proprio rosa con tanti innesti in quasi tutti i settori del campo. Il ritorno di Zidane per molti poteva chiudere ogni possibile dIscorso di addio per il trequartista, ma ...