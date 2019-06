Italia-Olanda 0-2 | la diretta | raddoppio Oranje con Van Der Gragta | ancora di testa

Mondiali femminili di calcio - Italia-Olanda : 0-2 - le olandesi avanti su punizione – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

Italia-Olanda 0-1 - la diretta : vantaggio olandese di Miedema : - 25' Olanda in vantaggio: colpo di testa della Miedema che non lascia scampo a Giuliani - 24' Sale la tensione, faccia a faccia Gama-Van De Donk - 22' Guagni ammonita per proteste -...

Italia-Olanda 0-0 - la diretta : traversa colpita dalle olandesi : - 13' traversa centrata da Van De Donk con un tiro da fuori - 11' Primo cambio per l'Olanda, fuori Van De Sanden dentro Beerensteyn - 9 ' secondo cambio per l'Italia Sabatino...

Italia-Olanda 0-0 - la diretta : comincia la ripresa - Boattin per Bartoli : - 6' Brivido per le azzurre: incursione della Groenen sola davanti a Giuliani, ma era fuorigioco - 5' Destro della Martens dal limite, Giuliano blocca a terra - 4' Miedema ha la palla...

Italia-Olanda 0-0 - la diretta : fine primo tempo - delle azzurre le occasioni da gol migliori : - 45' + 5' L'arbitro fischia la fine del primo tempo - 45' + 4' Uno-due Giacinti-Bonansea, ma la Van Dongen è provvidenziale per le olandesi - 45' + 2' Olanda...

Live Italia-Olanda 0-0 : Bergamaschi e Giacinti - che occasioni : - 42' Calcia Spitse, ma la Giuliani non ha problemi e fa sua la palla - 41' Linari ferma fallosamente al limite la Miedema: punizione pericolosa e giallo per l'azzurra - 38' Ancora...

