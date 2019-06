Italia-Olanda 0-2 | è finita in semifinale vanno le Oranje

Mondiale femminile – Italia-Olanda 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Miedema incontenibile - si salva Guagni [FOTO] : Italia-Olanda, pagelle – Si è appena conclusa Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale femminile. L’Italia saluta la competizione a testa comunque alta. Le olandesi vincono 2-0. In alto la FOTOGALLERY. Italia (4-3-3): Giuliani 6.5; Guagni 6.5, Gama 6, Linari 6, Bartoli 6 (46′ Boattin 5); Galli 5.5, Giugliano 5.5, Cernoia 5; Bergamaschi 5 (75′ Serturini 5), Giacinti 6, Bonansea 5 (55′ Sabatino 5). Olanda ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-2 : azzurre fuori a testa altissima [FOTO] : Italia-Olanda – Si è appena conclusa Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale femminile. L’Italia saluta la competizione a testa comunque alta. Le olandesi vincono 2-0. Prova a partire forte l’Olanda, che crea pericoli soprattutto sfruttando le corsie. La prima grande occasione è, però, per l’Italia con Bergamaschi che si divora il vantaggio calciando debolmente da ottima posizione. L’Italia ci prova ...

VIDEO Italia-Olanda 0-2 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Decisivi i colpi di testa di Miedema e van der Gragt : Finisce il sogno dell’Italia del calcio femminile ai Mondiali: ai quarti di finale passa l’Olanda, che si impone per 0-2, va in semifinale e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisive le reti di testa di Miedema e van der Gragt nella ripresa. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Italia-Olanda 0-2 IL VANTAGGIO DI Miedema What a header! #Miedema #Ned pic.twitter.com/3W27NT5otb — World ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda 0-2 - Miedema e van der Gragt affossano le azzurre nei quarti di finale : A Valenciennes (Francia), in una giornata caldissima, termina l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile nei quarti di finale dei Mondiali 2019. L’Italia, infatti, è stata sconfitta dall’Olanda, campione d’Europa in carica, con il punteggio di 2-0, frutto delle realizzazioni di Vivianne Miedema al 70′ e di Stefanie van der Gragt all’80’. Orange che, sfruttando una condizione fisica migliore ...

Italia-Olanda 0-2 : spenti i sogni delle azzurre. Niente semifinale : Contro le orange la Nazionale crolla nella ripresa: segnano Miedema e Van Der Gragt. Rimane una storica qualificazione ai quarti di finale e il sogno olimpico sfiorato

Capolinea Italia - le azzurre fuori ai quarti tra gli applausi : l’Olanda vince di ‘testa’ : Grazie a due colpi di testa, l’Olanda passa ai quarti di finale del Mondiale: Italia fuori tra gli applausi Si interrompe ai quarti di finale il sogno Italiano. Le azzurre del calcio sono state fermate oggi pomeriggio dall’Olanda: sotto il caldo sole francese, le atlete del ct Bertolini nulla hanno potuto contro le campionesse europee. Dopo un buon primo tempo, nel quale le azzurre hanno avuto due occasioni d’oro, ...

Mondiale femminile. L’Olanda elimina l’Italia : Le azzurre della Nazionale salutano il Mondiale di calcio francese. Troppo forti le olandesi che hanno dominato imponendosi per 2-0.

Italia-Olanda 0-2 - la diretta : le azzurre non mollano - ma la semifinale si allontana. Cinque minuti di recupero : - 45' Cinque minuti di recupero - 41' Doppio cambio Olanda: fuori Van Der Gragt per Dekker; e Miedema per Roord. Escono le autrici dei gol - 38' Italia vicino al gol con Sabatino che...

Mondiali femminili di calcio - Italia-Olanda : 0-2 - le olandesi avanti su punizione – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-2 live : Van der Gragt raddoppia per le Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Italia-Olanda 0-2 - la diretta : raddoppio Oranje con Van Der Gragta - ancora di testa : - 36' Miedema pericolosa, Giuliani mette in corner - 35' Raddoppia l'Olanda, ancora di testa e su palla inattiva. Stavolta è la Van Der Gargt a fare centro - 34' Quarta...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-1 live : Miedema porta in vantaggio le Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Italia-Olanda 0-1 - la diretta : vantaggio olandese di Miedema : - 25' Olanda in vantaggio: colpo di testa della Miedema che non lascia scampo a Giuliani - 24' Sale la tensione, faccia a faccia Gama-Van De Donk - 22' Guagni ammonita per proteste -...

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-0 live : traversa delle Oranje! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...