Italia-Olanda 0-0 | la diretta | comincia la ripresa | Boattin per Bartoli

Mondiale femminile - Italia-Olanda 0-0 live : Oranje pericolose! : Italia-Olanda live – Quarto di finale del Mondiale femminile, percorso strepitoso dell’Italia che può essere considerata fino al momento la vera sorpresa della competizione, grande prestazione agli ottavi di finale contro la Cina ma anche il percorso al girone è stato da sottolineare. L’Olanda invece ha superato il Giappone in una partita più complicata del previsto. Fischio d’inizio alle ore 15 nello Stade du ...

Live Italia-Olanda 0-0 : Bergamaschi e Giacinti - che occasioni : - 42' Calcia Spitse, ma la Giuliani non ha problemi e fa sua la palla - 41' Linari ferma fallosamente al limite la Miedema: punizione pericolosa e giallo per l'azzurra - 38' Ancora...

Italia-Olanda 0-0 la Diretta Cooling break - tutte a dissetarsi per sconfiggere il caldo : - 30' Puntuale, cooling break per il caldo: tutte in panchina a rinfrescarsi - 29' Ci prova da fuori area la Miedema, ma la Giuliani fa buona guardia - 25' Incursione in area della...

Italia-Olanda 0-0 la Diretta Occasione d'oro sciupata dalla Bergamaschi : - 18' Occasione per la Bergamaschi servita in area dalla Bonansea sola davanti al portiere, ma il suo tentativo di girata è debole e centrale facile preda della Van Veenedaal - 15'...

Italia-Olanda 0-0 la Diretta Fuori la Girelli - la Martens c'è : - 7' Si fa vedere l'Italia con un tiro alle stelle della Guagni dai 20 metri - 6' traversone basso dalla sinistra della Van Lunteren, Giuliani para a terra - In difesa, esterni...

Live Italia-Olanda 0-0 : azzurre a un passo dalla Storia : - Partite - Le azzurre tese e concentrate cantano a squarciagola sulle note di Mameli - Inni nazionali, si comincia con il nostro - Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Sulle tribune la...

Mondiali femminili di calcio - è il giorno del big match Italia-Olanda – LA DIRETTA : Per la storia e per continuare il sogno. La Nazionale femminile italiana è in campo contro l’Olanda a Valenciennes, in Francia, per centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella sua storia: la semifinale di un Mondiale, un traguardo quasi inimmaginabile alla vigilia della spedizione. Un appuntamento che arriva a 19 anni dalla mitica sfida tra gli azzurri e gli Orange all’Europeo, quello del ‘cucchiaio’ di Totti che battendo van der ...

VIDEO – Italia-Olanda - entusiasmo alle stelle per le azzurre : Manca poco meno di un’ora al match Italia-Olanda, all’esterno dello Stadio si intonano cori per incoraggiare le azzurre. Italia-Olanda – Sky pubblica il VIDEO dei tifosi azzurri su Twitter Mondiali #CalcioFemminile Tifosi #Italia presenti @GiorgiaCenni9 #ItaliaOlanda 29 giugno Ore 15:00 #SkySport Uno e #SkySport Mondiali#SkyMondiali #FIFAWWC #WWC19 #RagazzeMondiali pic.twitter.com/7fmJYGrM8b — Sky Sport ...

