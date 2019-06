Italia-Francia volley | Nations League 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Caldo africano - battuto in Francia il record storico con 44 - 3 gradi. In Italia due morti - malori - black-out e allarme ozono : L'ondata di Caldo che investe l'Europa ha fatto registrare altri due morti in Italia (in Emilia e Liguria) e le prime due vittime in Spagna, dove ieri è morto un 80enne e oggi è...

Caldo - situazione drammatica in tutt’Europa : clamorosi +46°C in Francia - nuovo record di sempre. Morti in Italia e Spagna - l’ONU : “basta - bisogna agire” : Una temperatura incredibile, che mai nessuno pensava di poter raggiungere in Francia: la massima più elevata di oggi nel Paese Transalpino è stata addirittura di +45,9°C. Letteralmente frantumato il record assoluto del Paese, che risaliva all’agosto 2003 ed era di +44,1°C, ben 1,8°C in meno! La temperatura ha raggiunto i +45,9°C tra le 16 e le 20 a Gallargues-le-Montueuxm nel dipartimento del Gard: MeteoFrance ha spiegato che queste ...

Mondiali di calcio femminile - troppo caldo in Francia : polemiche per Italia-Olanda alle 15 : Bionde, sorridenti, occhi blu ma determinate a non lasciar passare nulla: le olandesi, avversarie domani dell’Italia nei quarti del mondiale donne e sulla carta favorite, non hanno digerito il no della Fifa alla loro richiesta di non giocare alle 15 nella giornata piu’ calda della settimana di afa in Francia. La partita si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes con circa +35°C. E il tema ha dominato la conferenza stampa della ...

Europei Under 21 – La Spagna annienta la Francia e va in finale - per l’Italia aumentano i rimpianti [FOTO] : Spagna e Germania, sempre loro. Le Furie Rosse saranno infatti l’avversario dei tedeschi (che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Romania) nella finale dell’Europeo Under 21 dopo aver strapazzato letteralmente la Francia in semifinale: a Reggio Emilia è finita 4-1. Illusorio il vantaggio transalpino al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di ...

Volley - Nations League 2019 : le partite dell’Italia contro Canada - Francia e Brasile. Programma - orari e tv : L’Italia scenderà in campo a Brasilia (Brasile) nel weekend del 28-30 giugno per disputare l’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri occupano attualmente il quinto posto in classifica generale e sono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale ma serviranno necessariamente delle vittorie in questo fine settimana perché la Polonia che insegue dovrebbe avere ...

Alessandro Arlotti - l’Italiano di Francia che l’Under17 ha strappato ai cugini rivali : Il capitano dell’U17 del Monaco, Alessandro Arlotti, è una promessa del calcio transalpino (o quasi). Nasce in Francia, a Nizza, il 2 aprile 2002 da genitori italiani e dal 2016 ad oggi ha messo a segno più di 60 gol e 30 assist nei campionati giovanili. A fine agosto 2017 la federazione francese prova ad inserirlo nella rappresentativa U16 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Monaco, ma per lui il passaporto francese tarda ad ...

SPILLO/ I guai di Francia e Germania e le bugie anti-Italiane : Le notizie che arrivano da Francia e Germania rendono sempre più difficile additare l'Italia come pecora nera dell'Unione europea

Tav - Ue chiede a Italia e Francia chiarimenti o dovranno restituire i fondi : L’Unione europea richiama l'Italia e la Francia sulla Tav: i due paesi membri entro luglio dovranno chiarire se e come intendono avanzare nel progetto dell’Alta velocità Torino-Lione se non vogliono rischiare di perdere i fondi ancora a disposizione per l’opera e non vogliono restituire i 120 milioni di euro già ricevuti. Tav, Toninelli a Salvini: 'Il voto non cambia nulla' Salvini dopo aver ...

Tav - Ue chiede a Italia e Francia chiarimenti o dovranno restituire 120 milioni : L’Unione europea richiama l'Italia e la Francia sulla Tav: i due paesi membri entro luglio dovranno chiarire se e come intendono avanzare nel progetto dell’Alta velocità Torino-Lione se non vogliono rischiare di perdere i fondi ancora a disposizione per l’opera e non vogliono restituire i 120 milioni di euro già ricevuti. Tav, Toninelli a Salvini: 'Il voto non cambia nulla' Salvini dopo aver ...

Under 21 - Italia fuori. Biscotto Francia-Romania - Di Biagio salta : chi arriva al suo posto : Col pareggio (0-0) annunciato tra Francia e Romania nell' ultimo turno della fase a gironi dell' Europeo Under 21, l' Italia viene ufficialmente eliminata, e si conferma pasticceria di alta qualità calcistica. Ma i "biscotti", a dir la verità, fanno parte del gioco tanto quanto i cartellini o le sba