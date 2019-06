Iraq | la siccità svela un palazzo di 3 400 anni fa di un misterioso impero | “Una delle

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Undi 3.400 ani fa è emerso da una riserva nella regione del Kurdistan dell’dopo l’abbassamento dei livelli d’acqua a causa della. La scopertarovine della riserva della Diga di Mosul, costruita negli’80 sulle sponde del fiume Tigri, ha ispirato uno scavo archeologico naturale che migliorerà la comprensione dell’di Mit, uno degli imperi dell’Antico Medio Oriente meno studiato, ha detto in un comunicato stampo un team congiunto di ricercatori curdo-tedeschi. “La scoperta è unascoperte archeologiche più importanti dell’area degli ultimi decenni”, ha affermato l’archeologo curdo Hasan Ahmed Qasim. In origine, ilavrebbe dovuto sorgere su un altopiano che si affacciava sulla valle del Tigri, a circa 20 metri dal fiume. Una parete in mattoni di argilla è stata poi integrata per stabilizzare l’edificio sul terreno inclinato della ...

