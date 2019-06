Inter | obiettivo Gareth Bale | i nerazzurri avrebbero incontrato gli agenti

Juventus - obiettivo Icardi per l'attacco : l'Inter sarebbe pronta a trattare : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir ...

L'Inter insiste per Lukaku : sarebbe l'obiettivo numero uno per l'attacco : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Uno dei principali obiettivi della società nerazzurra sarà quella di rivoluzionare l'attacco visto il cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Non serviranno più, dunque, due punte in rosa ma quattro. Se si pensa che, tra l'altro, il neo tecnico, Antonio Conte, avrebbe già bocciato il centravanti argentino Mauro Icardi, i rinforzi da inserire ...

Inter - Conte modella la nuova sua squadra : Lukaku obiettivo in attacco : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono usciti dal settlement agreement e hanno già dimostrato di non porsi limiti con l'ingaggio del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà di Suning di fare quel salto di qualità ...

Calciomercato Inter - Barella obiettivo sempre più concreto : le tre contropartite offerte al Cagliari : Calciomercato Inter – La trattativa tra il Cagliari e l’Inter per l’approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite oltre al conguaglio in denaro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell’affare Eder (di ritorno dalla Cina), ...

Vecino bacchetta l’Inter : “obiettivo Champions centrato - ma troppa fatica!” : Direttamente dal ritiro dell’Uruguay, Matias Vecino si gode l’accesso alla Champions League dell’Inter ma bacchetta il gruppo: nerazzurri troppo forti per fare così tanta fatica L’anno scorso un suo gol era stato decisivo per portare l’Inter in Europa, quest’anno ha colpito il palo che ha generato poi il gol di Nainggolan e la conseguente vittoria sull’Empoli: Matias Vecino è l’uomo Champions ...

Inter - Conte freme : Chiesa sarebbe il suo primo obiettivo : L'Inter sta cominciando a tessere la propria ragnatela di mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra cercherà di rinforzare notevolmente la rosa per ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni consecutivi. Suning non sembra voler badare a spese per la prossima estate e lo ha dimostrato già con l'ingaggio di uno dei migliori allenatori in circolazione. Meno di una settimana fa, infatti, è ...

Inter - Stankovic : “Conte è un grande allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo” : Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport 24, su Spalletti e sull’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra: “Non sono qui a dare giudizi, non lavoro per l’Inter, sono il primo tifoso di questa squadra e se parliamo di Spalletti e Conte parliamo di due grandi allenatori”. “Spalletti ha centrato l’obiettivo Champions, poi come mi diceva sempre ...

Inter - nuovo obiettivo a centrocampo : nel mirino ci sarebbe Pellegrini : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono usciti dal settlment agreement siglato con la Uefa qualche anno fa, quando alla guida del club c'era Erick Thohir, e avranno maggiore margine di manovra in sede di trattative. Suning, comunque, darà sempre un occhio al bilancio, che in questa stagione sfiorerà i quattrocento milioni di euro di fatturato. Una delle priorità sarà ...

“Il mio obiettivo di mandato è la funivia Casalotti-Battistini”. Intervista a Linda Meleo : Roma. A giugno saranno tre anni dall’insediamento della giunta di Virginia Raggi e così in Campidoglio per gli assessori (pochi) che sono con la sindaca dall’inizio è tempo di bilanci: che cosa abbiamo fatto? Cosa dobbiamo fare assolutamente? Linda Meleo, assessore alla Mobilità, non ha dubbi: “Entr

Inter - il primo obiettivo per la prossima estate sarebbe Federico Chiesa : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Il club uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa e avrà maggiori margini di manovra non essendo limitato dai paletti del fair play finanziario. Un indizio importante, inoltre, potrebbe arrivare anche dalla scelta dell'allenatore visto che la società nerazzurra sembra aver deciso di puntare su Antonio Conte. L'ex tecnico del ...

Internazionali d’Italia - Jannik Sinner vuole continuare a sorprendere : “l’obiettivo non è vincere soltanto qualche match” : Internazionali d’Italia, Jannik Sinner rappresenta il futuro del tennis italiano, anche oggi una dimostrazione di forza “Sono sorpreso anche io, non è una cosa normale, ma il nostro obiettivo non è vincere soltanto qualche match, è di andare più avanti tra qualche anno. All’inizio non volevo neppure venire a Roma – le parole di Sinner riportate da Sportface – qualche volta le cose vengono anche per caso. Oggi non era facile, è ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : fantastica vittoria dell’altoatesino : “Il nostro obiettivo non è vincere solo qualche partita…” : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Inter – Spalletti non ci sta : “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro obiettivo” : Luciano Spalletti senza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suo futuro all’Inter “Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida casalinga con ...

GDS - Sfuma l'obiettivo dell'Inter? L'esterno è vicino al Napoli : La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia di un'intesa tra il Napoli ed il club friulano per il trasferimento delL'esterno argentino. I rapporti tra le due società sono ottimi, ...