Innamorate al mare | guarda le coppie vip in vacanza

(Di sabato 29 giugno 2019) Si definiscono la coppia più calda dell’estate: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser regalano siparietti mozzafiato in costume. A Capri avevano dato scandalo social mostrando un sex toy: “Aiuta la passione” avevano detto. A Formentera Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si godono al loro piccola Stella: la ex velina e il calciatore, rientrati da Miami, sono spiaggiati sulla “Isla” delle Baleari. L’ex capitano della Roma Francesco Totti riparte da Ibiza: con Ilary Blasi si “spupazza” i figli senza dimenticare momenti romantici a due. E’ stata ufficializzata a Porto Cervo la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer, ex di Andrea Damante, e il pilota, ex di Belen Rodriguez, hanno mostrato i primi scatti social e i baci proprio dalla Sardegna dove lei sta trascorrendo lein famiglia. Ilaria Spada ...

