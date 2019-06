Incidente sul lavoro | il 27enne Vincenzo Ferrigno muore folgorato

Lorella Cuccarini - brutto Incidente e volto tumefatto : "Si può cadere per colpa di una buca sul marciapiede?" : brutto incidente per Lorella Cuccarini che è scivolata non rendendosi conto di una buca. La showgirl e conduttrice ha raccontato su Instagram di essere caduta sul marciapiede, facendosi male al volto. A immortalare le ferite, ci ha pensato lei stesse pubblicando uno scatto in cui si vede un grosso l

Dolunay - trama lunedì 1 luglio : Ferit continua ad indagare sull'Incidente di Demir : Dal 10 giugno su Canale 5 viene trasmessa la soap opera turca dal titolo "Bitter sweet-Intrighi d'amore", che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Il titolo originale della soap opera turca è "Dolunay" il cui significato è "Luna piena" e si compone di ventisei puntate. Proseguono dunque le avventure di Ferit e Nazli che hanno incuriosito non poco i telespettatori italiani. Le anticipazioni ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Xander indaga sull'Incidente di Emma : Le cause della morte di Emma Barber continueranno ad essere motivo di discussione anche nelle puntate americane di Beautiful di inizio luglio. La nipote di Justin è caduta con la sua auto da un dirupo ma in quel momento era inseguita da Thomas. Quest'ultimo voleva proibirle di incontrare Hope per rivelarle la verità sulla finta morte di Beth. Il tempismo con il quale tale incidente si è verificato comincerà a destare la preoccupazione di alcuni ...

MotoGP - Maverick Vinales sull’Incidente causato da Jorge Lorenzo : “Si crea un precedente pericoloso” : Maverick Vinales ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di MotoGP. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione di Jorge Lorenzo e la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso ...

Parapendio : Incidente sul Monte Bianco - morto 50enne francese : incidente in Parapendio sul Monte Bianco: ha perso la vita, ieri, un 50enne francese. L’uomo era decollato dalla Francia ed era giunto sulla cima del Monte Bianco: quando il Parapendio è ripartito dalla vetta, il velivolo è precipitato nella zona del Brouillard, sul versante italiano del massiccio. Il corpo è stato trascinato a valle dall’acqua di scioglimento del ghiacciaio, ed è stato recuperato a 3.700 metri di quota dal Soccorso ...

Chieti - Incidente mortale sulla Tiburtina : Luca Sablone Il tragico dramma si è consumato a Brecciarola: a perdere la vita è stato un uomo di circa 35 anni Le strade abruzzesi sotto la morsa degli incidenti, che nell'ultima settimana hanno provocato diversi morti e feriti. L'episodio più recente si è verificato questo pomeriggio verso le ore 16.30 a Chieti, precisamente sulla Tiburtina di Brecciarola in via Aterno. Nell'impatto sono stati coinvolti una macchina e una moto: ...

Stasera Italia - Franco Bechis sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non cerca l'Incidente. Ma..." : crisi di governo oppure no? crisi in tempo utile - entro il 15 luglio, giorno più o giorno meno - per andare al voto a settembre? Della vicenda se ne discute a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Scontato che la crisi, nel caso, non verrà innescata dal M5s e d

Bitter sweet news prima settimana di luglio : Ferit sarà vicino alla verità sull'Incidente : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per la settimana che andrà dall’1 al 5 luglio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Ferit sarà molto vicino alla verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori del piccolo Bulut e per questo motivo la tensione con Hakan sarà sempre più accesa. Nazli cercherà di superare alcuni test con un nuovo ...

Fabio Colloricchio - Incidente sull’Isola dei Famosi : l’ex tronista travolto da un’enorme ruota : Brutto incidente sull’Isola dei Famosi per Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Uomini e Donne sta partecipando all’edizione spagnola del popolare reality, Supervivientes e l’infortunio è avvenuto mentre stava cercando di superare una prova-ricompensa in diretta. Assieme ad altri naufraghi, Colloricchio stava tentando di far scorrere un’enorme ruota di legno lungo la spiaggia: ad un certo punto del percorso però, i ...

Incidente sulla FirenzePisaLivorno - auto si capovolge dopo schianto : morti due amici 20enni : Incidente nella notte sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce in direzione Firenze. Le vittime vivevano a Empoli e Lastra Signa. Un'altra persona è rimasta ferita, coinvolta anche una intera famiglia. L'auto con a bordo i due ragazzi morti si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un'auto ferma dopo un tamponamento.

Incidente sul lavoro a Gioia Tauro : morto operaio in cantiere nautico : Incidente sul lavoro a Gioia Tauro: morto operaio in cantiere nautico Un uomo sarebbe deceduto sul colpo dopo essere stato colpito da un cavo che si è spezzato improvvisamente. Sul posto, la polizia di frontiera e la capitaneria di porto stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica Parole chiave: ...

Afragola - Incidente stradale sulla statale 162 : una vittima : Terribile incidente mortale quello verificatosi lungo la strada statale 216, meglio conosciuta come 'Asse Mediano', ieri 20 giugno, precisamente nel territorio del comune di Afragola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Un tir di ingenti dimensioni ha riversato il suo carico, costituito da pesanti cassette contenenti patate, lungo la carreggiata del senso di marcia opposto, dove si trovava a transitare una autoveicolo marca Fiat ...

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

MotoGp – Biaggi sincero sull’Incidente del Montmelò causato da Lorenzo : “è tutto derivato da un suo errore - ma…” : Max Biaggi prende le difese di Jorge Lorenzo: l’ex pilota consapevole dell’errore del maiorchino al Montmelò, l’analisi dettagliata E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019 di MotoGp: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico a Barcellona, ma a far discutere ancora oggi è la maxi caduta causata da Jorge Lorenzo, che ha mandato al tappeto in un colpo solo il maiorchino stesso, Maverick Vinales, ...