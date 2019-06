In origine Disney era scettica sulla realizzazione di Star Wars Jedi | Fallen Order

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019) Emergono nuovi retroscenanascita del progetto di, dettagli riportati da Comicbook.Come possiamo vedere infatti inizialmente Dysney non era affatto convinta della validità dell'idea, racconta il CEO di Respawn Entertainment. "Hanno molte opinioni diverse. Si sono accordati abbastanza bene, ma all'inizio erano un po' cauti nel fare una storia sui "", è un argomento prezioso".Nell'intervista Vince Zampella racconta anche come lo studio si sia dimostrato in sintonia con la mentalità di, da qui il successo nel trovare gli accordi per ladel videogioco. Questo progetto inoltre è un sogno che diventa realtà per Zampella ma lo è tanto per lui quanto per i fan della saga.Leggi altro...

