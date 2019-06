Il momento in cui la Sea Watch 3 attracca nel porto di Lampedusa

SAMMY BASSO/ 'Il presente è l'unico momento in cui possiamo fare qualcosa' : SAMMY BASSO si racconta a Che ci faccio qui di Domenico Iannacone su Rai3: il presente è l'unico momento in cui possiamo fare qualcosa'

Joshua vs Ruiz - il momento del tracollo : ecco l’azione con cui il messicano ha distrutto il suo avversario [VIDEO] : Nel corso del settimo round, Ruiz ha scaricato su Joshua una serie di pugni tremendi che non gli hanno permesso di proseguire Un’azione fulminea, quattro pugni consecutivi al viso che non hanno lasciato a Joshua nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. Così Andy Ruiz Jr è diventato il campione del mondo dei pesi massimi, stendendo alla settima ripresa il suo avversario britannico ribaltando ogni pronostico della vigilia. ...

Corrida a Madrid - il momento in cui un torero è stato incornato nel fondoschiena [FOTO e VIDEO] : Incredibili immagini mostrano il momento in cui un torero è stato ferito da un toro durante uno spettacolo nell’arena Las Ventas di Madrid. Lo sfortunato (o no, dipende dai punti di vista su questo tipo di eventi) torero in questione è Juan Leal, francese di 26 anni. Le immagini del video che trovate in fondo all’articolo mostrano Leal prendersi gioco del toro con il suo mantello rosso nel 12° giorno del festival di San Isidro ma sembra proprio ...

Atalanta-Lazio - il momento in cui gli ultrà danno alle fiamme l'auto dei vigili : Questione di secondi: il tifoso si avvicina all'auto dei vigili e dal vetro posteriore infila un fumogeno nella macchina. Succede prima di Atalanta-Lazio, la finale di Coppa Italia: per gli...

Marnie Simpson ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere incinta : E come ha reagito il fidanzato Casey The post Marnie Simpson ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere incinta appeared first on News Mtv Italia.

Kit Harington : adesso puoi vedere il momento esatto in cui si commuove scoprendo il finale di “Game of Thrones” : <3 The post Kit Harington: adesso puoi vedere il momento esatto in cui si commuove scoprendo il finale di “Game of Thrones” appeared first on News Mtv Italia.

Radio CRC – Forgione : “Il calcio oggi è business - dal momento in cui acquisti il Bari” : Angelo Forgione, scrittore e giornalista è intervenuto a Radio CRC rispondendo alle domande sulla società. Le sue parole : “A De Laurentiis scivola sempre tutto addosso e se n’è sempre fregato dei sentimenti della piazza. Queste sono cose che i tifosi tengono in conto. Bisogna fare una divisione tra risultati sportivi e i personaggi che li raggiungono. La tifoseria ragiona con la pancia e non con la testa” Poi Forgione ha ...