Il manichino di Salvini sfila al Milano Pride

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Si è svolta lungo le vie del centro la parata delpartita nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale. Il corteo si concluderà con un concerto in Piazza Venezia. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Alanche ildi Matteo. Il suo creatore: "Temevo me lo sequestrassero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista gayPersone: Matteo

danstellina : @SkyTG24 Parla proprio il manichino che con il suo movimento assieme a Salvini si sono sempre opposti alla modifica… -