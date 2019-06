Il M5s ha espulso Paola Nugnes 

agi

(Di sabato 29 giugno 2019)Nugnes espulsa dal Movimento 5 stelle. Il provvedimento è stato comunicato dal blog delle Stelle e arriva all'indomani del voto contrario della senatrice alla questione di fiducia posta dal governo al decreto crescita a Palazzo Madama. "Io non mollo, resto al Senato", reagisce Nugnes, definendo una "abiura" la misura cui è stata sottoposta. E mentre nel blog si chiedono le dimissioni da senatrice, in sua difesa interviene Roberto Fico. "Nugnes sarà sempre Movimento perché il Movimento è un sentire e niente può cancellare 12 anni di lavoro, progetti, coraggio vissuti insieme", scandisce il presidente della Camera. "Dodici anni di strada percorsa fianco a fianco. Se il Movimento è qui oggi lo si deve anche al tassello messo dae non si può far finta di non vederlo". Ma il post del blog non lascia spazio a conciliazioni. "Oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle ...

