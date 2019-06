Il gran designer dell’iPhone fece la rivoluzione con Steve Jobs | e ora lascia Apple

Jonathan Ive - il designer che ha fatto grande Apple - ha rassegnato le dimissioni : Jonathan Ive, probabilmente l’uomo più iconico di Apple dopo Steve Jobs, lascia Apple. Per chi non lo conoscesse, è la persona a cui si deve il design dei prodotti che hanno fatto grande Apple, dagli iPhone ai Mac, passando per iPod e molto altro. Dopo quasi trent’anni ha rassegnato le dimissioni avviando quello che per l’azienda si anticipa come un cambiamento epocale. Apple si ...