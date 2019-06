“Il governo blocca l’Italia | è ora di reagire” Parla Landini

Cane trascinato da un’auto in corsa : “Il governo deve inasprire con urgenza le pene” : “Un Cane è stato trascinato da un’auto in corsa sulla ex statale 16 in zona via Barletta, nei pressi di Boccadoro. Non si conoscono le condizioni del povero fido, ma il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha promesso che denuncerà il proprietario dell’auto”, così in una nota Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “La violenza sugli animali – spiega – è indice di pericolosità sociale. Il Governo ...

Metalmeccanici in piazza : “Il governo come Schettino” : I Metalmeccanici hanno scioperato in tutta Italia per otto ore con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti e la giustizia sociale. Nella citta' partenopea in testa e' sfilato uno striscione blu con la scritta Whirlpool in bianco, dietro cui si e' mosso un serpentone di 10.000 tute blu. Anche a Firenze e a Milano ...

Salvini ammette : “Il governo è ancora a rischio. Decisiva la manovra : o coraggiosa o salta tutto” : Matteo Salvini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, affronta vari temi: annunciando le nuove norme del decreto sicurezza bis, approvato ieri in Cdm, afferma la necessità di procedere con una riforma della magistratura e torna sul clima di governo dopo l'ultimatum di Giuseppe Conte. "C'erano troppi litigi, ma se si torna a lavorare come nei primi undici mesi, si va avanti". Almeno fino all'autunno, quando arriverà il momento della manovra ...

Di Maio e Salvini in coro : “Il governo va avanti” : Il governo prosegue. Dopo il vertice di ieri sera, durato quasi due ore, a Palazzo Chigi, Salvini e Di Maio hanno deciso di proseguire l’avventura… L’incontro tra i due vicepremier è avvenuto alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco i commenti dei due ministri. Per Di Maio, si è trattato di un vertice positivo. Ora, però, la priorita’ diventa abbassare tasse: “Al vertice un clima positivo ...

Intervista al generale Camporini : “Il pacifismo ipocrita del governo è inaccettabile” : Il generale Vincenzo Camporini ha annunciato che non presenzierà alla cerimonia per il festeggiamento della Festa della Repubblica. In un'Intervista a Fanpage.it ha spiegato il perché di questo gesto di protesta: "La disattenzione verso le Forze Armate da parte del governo Lega-M5S ha toccato livelli inaccettabili".Continua a leggere

“Il governo finirà presto. Noi siamo l’alternativa” : L’unica alternativa possibile dopo la fine del governo Conte. Secondo uno che dovrebbe saperla lunga si tratta solo di aspettare: molto presto tutto questo finirà… Silvio Berlusconi torna a parlare delle possibilità del centro destra di riprendersi la leadership del Paese. Le elezioni hanno cambiato i rapporti di forza: con il predominio della Lega l’unica alternativa è terminare questa esperienza di governo e riaprire le porte ...

Elezioni - la Lega primo partito al 34%. Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Elezioni - la Lega primo partito al 34% - Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Elezioni - la Lega primo partito oltre il 30% - Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : La Lega prima forza politica del Paese, Pd davanti al Movimento 5 Stelle. La proiezione con il 26% del campione scrutinato danno la Lega al 32,9%, il Pd al 22,2%, 19,9 per il M5S, 9,1% Forza Italia, 5,8% per Fratelli d’Italia e 3 per +Europa. I primi risultati delle Elezioni Europee fotografano un scenario italiano profondamente cambiato rispetto a...

Terremoto - Bonaccini : “Il governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Di Maio rassicura : “Il governo M5s-Lega va avanti” : Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

La dichiarazione di Giorgetti che fa pensare male : “Il governo ha problemi…” (VIDEO) : Giorgetti numero due della Lega e la sua dichiarazione che fa pensare male sulla solidità del governo Caso Siri, Giorgetti: “Qualcuno decida se si vuol perdere tempo o se si vuol pensare a lavorare” “Mi sembra che qualcuno debba decidere se questo governo deve perdere tempo con le dichiarazioni o se si vuole pensare a … Continue reading La dichiarazione di Giorgetti che fa pensare male: “Il governo ha ...

Stop a note ed espulsioni alle elementari. “Il governo voleva fare intervento? Doveva abolire punizioni nelle scuole” : C’è chi pensa che l’emendamento approvato alla Camera sul superamento delle sanzioni disciplinari, delle note sul registro e sulle espulsioni sia del tutto inutile e chi suona il campanello d’allarme perché siamo di fronte ad un “condono educativo”. A poche ore dall’abrogazione degli articoli 412-413 e 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928, gli esperti si dividono. Il primo a farsi sentire è il pedagogista Daniele Novara che ben ricorda gli ...