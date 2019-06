Il Giappone riprende la caccia alle balene nonostante le proteste

Il Giappone riprende la caccia commerciale alle balene dopo 30 anni : dopo l'abbandono della Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC) avvenuta lo scorso anno, il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene a partire dal primo luglio. Fino alla fine di agosto saranno uccisi zifidi (o "balene dal becco") in acque territoriali nipponiche, poi le navi armate con gli arpioni punteranno le balenottere minori in acque internazionali.