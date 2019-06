I Metallica suonano Killers degli Iron Maiden durante lo show di Londra video

optimaitalia

(Di sabato 29 giugno 2019) Dopo le cover di Vasco Rossi e dei Litfiba, questa volta ihanno omaggiato la squadra di Steve Harris suonandoil concerto al Twickenham Stadium di. Il bassista Robert Trujillo ha presentato il chitarrista Kirk Hammett scherzosamente, se consideriamo che Hammett si è anche cimentato nel canto che consideriamo, scherzosamente quanto Robert, disastroso. Leggere il nome delle due band nello stesso contesto fa un certo effetto, visto che parliamo delle due realtà più importanti dell'heavy metalanni '80. Ciò che accadde con gli album The Number Of The Beaste Ride The Lightning deifu una rivoluzione che già era stata introdotta con onore dai primi Judas Priest e, immancabilmente, dai Black Sabbath: il metal diventava un fenomeno mondiale e una realtà sempre più ricercata e ...

