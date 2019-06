Huawei Mate 20 X 5G Italia anteprima video !

Huawei Mate X verrà lanciato a settembre - Mate 30 5G a dicembre : A settembre Huawei lancerà finalmente il suo primo smartphone pieghevole Mate X, nel mese di dicembre sarà poi il turno di Mate 30 5G. L'articolo Huawei Mate X verrà lanciato a settembre, Mate 30 5G a dicembre proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia l'arrivo in Italia di Huawei Mate 20X 5G, il primo smartphone5G del produttore, che sarà presentato il 9 luglio a Milano.

Sarà presentato in Italia il Huawei Mate 20 X 5G il prossimo 9 luglio nella città di Milano, così come ci è stato annunciato dal comunicato stampa giunto in Redazione dalla divisione Italiana dell'OEM cinese. Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di vendita di questo nuovo prodotto, che non è difficile immaginare non sarà poi troppo basso (il semplice fatto che risulti compatibile con i nuovi standard di rete dovrebbe rendere chiara la ...

Scatta in queste ore una nuova promozione che coinvolge diversi smartphone con discreto mercato qui in Italia, come si potrà notare dall'approfondimento dedicato a Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e P Smart 2019+. Nel dettaglio, la divisione italiana del produttore asiatico ha deciso di estendere anche ad altri device una campagna che abbiamo iniziato a trattare nella giornata di ieri, quando su queste pagine sono state prese in esame le ...

Il Huawei Mate 10 Lite non è certo un dispositivo fresco di lancio. Eppure i suoi molti possessori speravano ancora in un supporto longevo per il dispositivo che traghettasse l'esemplare almeno fino ad EMUI 9.1. Android Q, al contrario, sarebbe stato solo utopia. Nessun major update per il datato medio-gamma ma almeno un nuovo aggiornamento di sicurezza ha appena fatto capolino in Europa a bordo degli esemplari no brand. Come sottolinea la ...

Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A80 (2018) e Galaxy A5 2017 ricevono le patch di sicurezza del mese di giugno, senza altre novità.

Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole con un approccio simile a Huawei Mate X e vorrebbe portarlo sul mercato prima del brand cinese.

Un Secondo smartphone pieghevole Samsung dopo il primo Samsung Galaxy Fold è in procinto di essere lanciato? Stiamo parlando di un device molto più simile all'attuale Huawei Mate X e non al suo predecessore Galaxy Fold e che potrebbe addirittura essere lanciato entro settembre. Lo sostiene una fonte asiatica come Koreaherald che parla di indiscrezioni ben vicine alla Produzione. Naturalmente la notizia va presa con le pinze, essendo del ...

Huawei inizierà a rilasciare l'Aggiornamento EMUI 9.1 per gli smartphone serie Huawei Mate 20 a fine mese. Ora, l'Aggiornamento è finalmente disponibile per il download per Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 RS Porsche Design.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1 anche in Italia: tantissime le novità, tra le quali spiccano le patch di sicurezza di giugno 2019 e la Modalità luna.

A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia.

Si è comportato in modo egregio il Huawei Mate 20 Pro no brand Italia, avendo ricevuto in tempi record l'aggiornamento con EMUI 9.1 siglato '9.1.0.300(C432E10R1P16)', di cui vi avevamo più diffusamente parlato in questo articolo in merito all'avvio del roll-out sul mercato globale. Non immaginiamo sarebbe passato così poco prima di vedere il nostro esemplare accogliere la notifica di avvenuta disponibilità: sono bastate poche ore affinché ...

L'aggiornamento ha dimensioni importanti, intorno ai 4 GB. Tenete presente che saranno necessarie diverse ore prima che arrivi su tutte le unità vendute

Come promesso, è davvero un fine giugno di notevole importanza per la serie Huawei Mate 20: la Modalità Luna, insieme con EMUI 9.1, sbarca ufficialmente sui device, globalmente in queste ore, come prontamente annunciato dalla fonte Huawei Central. Sulle pagine di OM proprio il passaggio specifico era stato preannunciato la settimana scorsa. Dalle parole ai fatti, visto che la quasi totalità dei Huawei Mate 20 iniziano a ricevere proprio la ...