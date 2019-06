Huawei fuori dalla lista nera | nei limiti della sicurezza nazionale

Huawei ha costruito due terzi delle reti 5G al di fuori della Cina : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Huawei ha fatto sapere che la sua tecnologia 5G è presente in circa due terzi delle apparecchiature che formano le reti per internet mobile di quinta generazione al di fuori della Cina. A dare l’annuncio è stato Ryan Ding, presidente del team di business carrier della compagnia, durante una conferenza del settore. Tech Chrunch riporta che attualmente Huawei è il più grande produttore al modo di dispositivi per le ...

In rilascio la Modalità Luna su Huawei Mate 20 con EMUI 9.1 : Mate 20 Lite fuori : Come promesso, è davvero un fine giugno di notevole importanza per la serie Huawei Mate 20: la Modalità Luna, insieme con EMUI 9.1, sbarca ufficialmente sui device, globalmente in queste ore, come prontamente annunciato dalla fonte Huawei Central. Sulle pagine di OM proprio il passaggio specifico era stato preannunciato la settimana scorsa. Dalle parole ai fatti, visto che la quasi totalità dei Huawei Mate 20 iniziano a ricevere proprio la ...

Prezzo riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia scontato a giugno - quanto si risparmia : Qual è il Prezzo di una riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia? Portando un dispositivo con danno non coperto da assistenza gratuita presso un centro autorizzato, a partire da ieri 17 giugno e per un mese intero, si potrà usufruire di un trattamento agevolato. In pratica gli interventi saranno scontati e peseranno di meno sulle tasche dei clienti. Partiamo dal nome dei modelli esatti che possono usufruire dell'iniziativa che ...