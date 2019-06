Half Life 3 | Gabe Newell accenna il gioco in occasione del Valve Index

Black Mesa : Xen : il fan remake di Half Life si mostra in due video gameplay : Half Life è senza dubbio una serie che ha cambiato per sempre il genere degli FPS e, anche se al momento, ancora non c'è traccia del sospirato terzo capitolo, lo studio Crowbar Collective sta realizzando il remake del primo Half Life.Il gioco risulta attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam e il team non ha ancora svelato una data di uscita per la versione finale.Ora, i fan potranno dare un'occhiata approfondita a Black Mesa: Xen ...