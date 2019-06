Grande Fratello 16 | Kikò Nalli parla di Ambra | Se riuscirà ad avere la forza che

Grande Fratello - Alberto Mezzetti fidanzato con Elana Valenaria : Galeotto fu il Grande Fratello ... brasiliano. Alberto Mezzetti, vincitore dell'edizione numero 15 del padre di tutti i reality show, ha dimenticato la conduttrice Barbara d'Urso, che corteggiava scherzosamente ad ogni puntata, con Elana Valenaria, concorrente dell'ultimo GF nel Paese sudamericano.I due si sono conosciuti proprio all'interno del gioco e una volta usciti dalla Casa hanno cominciato a mostrare il loro amore anche sui ...

Francesca de Andrè condivide sui social un ricordo di Gennaro Lillio al Grande Fratello (FOTO) : Per Gennaro Lillio e Francesca de Andrè tutto è iniziato all'interno della casa del Grande Fratello. Un colpo di fulmine che ha caratterizzato il loro percorso nel reality show di Canale 5 e che ha inevitabilmente cambiato le loro vite, soprattutto quella della figlia del celebre cantautore che ha chiuso con un passato chiamato Giorgio Tambellini per cadere fra le braccia del giovane napoletano.Francesca non a caso ricorda con affetto ...

Mila Suarez al veleno con i concorrenti del Grande Fratello : “Pecore!” : Mila Suarez torna a parlare, questa volta la frecciatina è rivolta a tutti i concorrenti o quasi del GF Mila Suarez ha avuto decisamente un percorso difficile all’interno del GF 16. La bella modella marocchina si è ritrovata contro quasi tutti gli abitanti della casa, ma nonostante ciò ha proseguito per la sua strada. Il suo percorso … Continue reading Mila Suarez al veleno con i concorrenti del Grande Fratello: “Pecore!” at ...

Ecco cos’è successo dopo la fine del Grande Fratello! Gennaro Lillio choc : Gennaro Lillio è uno dei personaggi-rivelazione del Grande Fratello 16. Il modello napoletano, che nella Casa ha iniziato una storia d’amore con Francesca De Andrè, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E ha parlato del rapporto che ha attualmente con gli ex compagni di avventura.-- Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti ...

Grande Fratello 16 - il Duro Sfogo di Gennaro Lillio! : Gennaro Lillio parla dei rapporti con gli altri concorrenti che hanno partecipato al Grande Fratello 16 e svela una verità diversa da quelli che molti immaginano. Ma parla anche di Francesca De André. Ecco le sconcertanti rivelazioni di Gennaro Lillio! Dentro alla Casa del GF sono tutti amici, almeno fino a prova contraria. Ma poi cosa succede quando i concorrenti del reality finiscono il gioco? Lo ha scoperto sulla sua pelle anche Gennaro ...

Il lato b di Naike Rivelli contro il Grande Fratello Vip : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, non ha paura di dire ciò che pensa e stavolta spara a zero sul Grande Fratello Vip. Naike Rivelli è famosa per essere una donna libera e controversa, dotata di una Grande personalità che non esita a mettere in mostra sui social insieme al suo fisico prorompente. Alcuni la amano, altri la definiscono un prodotto del trash nostrano. Qualche giorno fa la figlia di Ornella Muti ha fatto sapere, ...

Temptation Island - la ‘tentatrice’ Federica Lepanto (ex del Grande Fratello) fa spoiler sui social : FQ Magazine Temptation Island, Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica: “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” Temptation Island rappresenta una certezza nei palinsesti estivi di Canale 5, il debutto ha ottenuto 3.5 milioni di telespettatori con oltre il 22% di share. Suscitando, come immaginabile, numerose reazioni sui social. ...

Grande Fratello Vip 4 - tra i nomi di chi potrebbe esserci Lorenzo di U&D è tra i favoriti : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset giunto alla sua quarta edizione di messa in onda su Canale 5. In queste ore trapelano le prime indiscrezioni non soltanto sui nomi dei nuovi conduttori del reality show ma anche sui concorrenti che potrebbero prendere parte a questa edizione che debutterà tra ottobre e novembre nel prime time. Tra i candidati spicca il nome di Lorenzo ...

Grande Fratello - Danilo Aquino sarà presto papà (foto) : Danilo Aquino, concorrente della passata edizione del 'Grande Fratello', ha annunciato, qualche ora fa, che la compagna, Giada Giuliani, è in dolce attesa del primo figlio. Ritiratosi dal mondo dello spettacolo, l'ex gieffino ha deciso di mettere su famiglia con l'arrivo della cicogna. Simone Coccia contro il 'branco' e Danilo Aquino (video) La replica prosegui la letturaGrande Fratello, ...

Cicogna in arrivo al Grande Fratello. Nella Casa (e fuori) lo hanno criticato tutti. Ma ora sta per diventare padre. E cambia tutto : Il Grande Fratello 15 è stato uno dei reality più discussi degli ultimi anni ma anche uno dei più seguiti e amati dal pubblico da Casa. È stata l’edizione del ritorno di Barbara d’Urso dopo 15 anni di assenza ed è stata anche l’edizione di Aida Nizar, l’esplosiva concorrente spagnola che ha creato non poche dinamiche all’interno della Casa del GF15. Tra i partecipanti che hanno maggiormente avuto occasione di ...

Ilona Staller : Parteciperò al Grande Fratello Vip : Ilona Staller è stata ospite del programma”I Lunatici”, e Cicciolina ha confermato le voci che la vedono prossima a partecipare al Gf Vip: “È una cosa fattibile, ora vediamo, stiamo trattando. Siamo a buon punto, ci sono da limare solo alcune cose». La Staller ha svelato: «Farò una Grande asta a Milano il prossimo 24 settembre a Palazzo Recalcati. In questa asta ci saranno tutti gli oggetti miei di Grande valore storico. Cose vintage, ...

