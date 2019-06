Gran premio d' Austria | pole position di Leclerc

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio d’Austria di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, in programma domani al Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche e il record della pista,

Vinales il migliore nelle libere del Gran premio d'Olanda - Lorenzo si fa male : Maverick Vinales vola in pista, Jorge Lorenzo invece finisce per terra e si frattura la sesta vertebra lombare. Nel venerdì di

Formula 1 - Gran premio d'Austria : come vederlo in Tv e in Streaming : Nono appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere, alla pole position e infine alla gara di domenica.

Moto GP - Gran premio d'Olanda 2019 : come vederlo in Tv e in Streaming : Ottavo appuntamento con il Motomondiale 2019. Dall'Italia ai tulipani dell'Olanda per un'altra emozionante gara, sul prestigioso circuito di Assen.

Leclerc fa sognare nelle libere del Gran premio d'Austria : Charles Leclerc firma il miglior tempo nella sessione pomeridiana di prove libere del Gran Premio d'Austria, una prestazione superiore

MotoGp - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere sul Gran premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...

Formula 1 : Gran premio d'Austria - domenica in tv su Sky : Archiviata l'ennesima vittoria Mercedes nel Gran Premio di Francia a Le Castelet dello scorso weekend, per i protagonisti del mondiale di Formula 1 2019 è già tempo di ritornare in pista. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno andrà infatti in scena il Gran Premio d'Austria, nona prova della stagione iridata. La gara si disputerà sul tracciato del Red Bull Ring. Lewis Hamilton e Mercedes dominatori in Francia, mondiale già segnato La gara di ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran premio di Francia di Formula 1 : Anche in Francia non c'è stata storia: la Mercedes ha vinto piazzando due piloti nelle prime due posizioni, davanti alle Ferrari

Formula 1 : il Gran premio di Francia in streaming o in TV : Si corre oggi alle 15.10 a Le Castellet: in pole position partirà Lewis Hamilton, seguito da Valtteri Bottas e Charles Leclerc

È stata respinta la richiesta della Ferrari di cancellare la penalità data a Vettel nel Gran premio del Canada : I commissari della Formula 1 hanno respinto la richiesta presentata dalla Ferrari per la cancellazione della penalità di 5 secondi data al pilota tedesco Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada, corso due settimane fa a Montreal. Vettel