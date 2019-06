ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) “Non mi piace l’che la società siauna giungla, l’del prima glio dell’America first èdi”. Dal palco del teatro del Verme di Milano dove si stanno celebrando i 25 anni di Emergency (qui la diretta dell’evento), il fondatoreattacca la Lega e il suo leader Matteo Salvini: “La soluzione è fare piazza pulita di questo coacervo di fascisti e di coglioni di Salvini and company dunque spero che questo perché continuo a credere che glinon siano così coglioni e così fascisti”. L'articolo: “Prima glidiche glinon siano così coglioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : Un nuovo post (Governo, Gino Strada: “Prima gli italiani? Idea come quella di Hitler. Credo che gli italiani non si… - TutteLeNotizie : Governo, Gino Strada: “Prima gli italiani? Idea come quella di Hitler. Credo che gli… -