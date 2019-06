Google promette che i titoli acquistati su Stadia saranno vostri per sempre

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019) Sulla cartapotrebbe davvero rivoluzionare il mondo del gaming, tuttavia più passano i mesi e più aumentano i dubbi degli utenti, che giustamente vogliono vederci chiaro prima di valutare l'acquisto di un servizio di cui non è nemmeno prevista una beta.Come riporta IGN, molto utenti si sono infatti chiesti se i giochidisponibili pero se in qualche modopresenti delle limitazioni, secondo il capo del progetto Phil Harrison questo è escluso. E' stato infatti confermato che una volta acquistato un determinato gioco, esso sarà disponibile per, anche se il publisher deciderà di rimuoverlo dal catalogo:"Come accaduto in passato, è possibile che a un certo punto sviluppatori o publisher potrebbero non avere più i diritti per vendere un gioco. Questo vuol dire che il gioco non sarà disponibile per i nuovi giocatori ma chiunque l'abbia ...

