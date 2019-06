Golf – Andalucìa Valderrama Masters | Bezuidenhout resta al comando | Nino Bertasio

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019)inizierà il giro finale con cinque colpi di margine sul giapponese Hideto Tanihara e sullo spagnolo Jon Rahm Il sudafricano Christiaanha mantenuto con 203 (66 68, 69 -10) colpi ilnell’Andalucía(European Tour) sul percorso del Real Club(par 71), a Sotogrande in Spagna. E’ al 39° posto con 215 (73 70 72, +2), che precede Edoardo Molinari, 44° con 216 (71 72 73, +3), Lorenzo Gagli, 62° con 219 (71 73 75, +6), e Filippo Bergamaschi, 71° con 224 (69 74 81, +11)inizierà il giro finale con cinque colpi di margine sul giapponese Hideto Tanihara e sullo spagnolo Jon Rahm (208, -5), il cui recupero dal 23° posto potrebbe essere tardivo, Sembrano troppo lontani per competere per il titolo i belgi Thomas Detry e Nicolas Colsaerts, quarti con 210 (-3), così come i concorrenti al sesto posto con 211 ...

zazoomnews : Golf European Tour 2019: Christiaan Bezuidenhout prende il largo all’Andalucia Masters in difficoltà gli italiani n… - zazoomblog : Golf European Tour 2019: Christiaan Bezuidenhout prende il largo all’Andalucia Masters in difficoltà gli italiani n… - OA_Sport : Golf, European Tour 2019: Christiaan Bezuidenhout prende il largo all’Andalucia Masters, in difficoltà gli italiani… -