Giochi Europei di Minsk – Ciclismo su pista | Lamon e Plebani in finale

Giochi Europei di Minsk – L’Italia dell’atletica chiude al sesto posto : sesto posto per l’italia nell’atletica ai Giochi Europei di Minsk L’Italia chiude al sesto posto la finale degli European Games di Minsk, nell’edizione che sperimentava il nuovo format della Dynamic New Athletics vinta dall’Ucraina (oro) davanti ai padroni di casa della Bielorussia (argento) e alla Germania (bronzo). Gli azzurri, al quarto turno di gare in sei giorni, non riescono complessivamente a ripetere tutte le buone ...

Giochi Europei di Minsk – Non solo il quartetto femminile : Martina Fidanzata d’argento nello scratch : Splendido argenti per Martina Fidanza nello scratch ai Giochi Europei di Minsk Dopo un oro speciale col quartetto femminile e l’argento dei ragazzi del ciclismo su pista, anche Martina Fidanza è riuscita a mettere la sua firma ai Giochi Europei di Minsk. Ed è una firma d’argento e di grande valore. Riesce a farlo nella gara della pista aperta a tutto: lo scratch. E riesce a farlo piegandosi solo ad una campionessa come ...

Giochi Europei di Minsk – 15 atleti italiani per le finali di domani : atletica: Italia in finale domani ai Giochi Europei, ecco i 15 atleti titolari Giorno dopo giorno sono cresciuti. Turno dopo turno hanno preso consapevolezza e hanno dato il meglio di sé, con uno spirito di squadra sempre più acceso. domani (venerdì 28 giugno) è il giorno della finalissima agli European Games di Minsk per l’atletica. Gli azzurri ci stanno prendendo gusto e, dopo il secondo posto in semifinale, vanno alla ricerca di ...

Giochi Europei di Minsk – Tiro con l’arco : gli azzurri chiudono con uno splendido risultato : Nespoli d’oro nell’individuale : Si chiude con l’oro individuale arco olimpico di Mauro Nespoli l’avventura ai Giochi Europei del Tiro con l’arco azzurro. In totale la Nazionale mette in valigia cinque medaglie e il pass femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Mauro Nespoli continua a mietere successi in questo magico giugno. Dopo il quarto posto individuale, il bronzo misto con Vanessa Landi e il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosh, ...

Giochi Europei di Minsk – Carabina sportiva 3 posizioni donne : Zublasing fuori dalla finale per un solo punto : Carabina sportiva 3 posizioni donne: Zublasing fuori dalla finale per un solo punto ai Giochi Europei di Minsk Penultima giornata di gare al poligono di Minsk in Bielorussia dove è in corso la seconda edizione dei Giochi Europei. Questa mattina sono scese sulle linee di tiro le atlete di Carabina sportiva 3 posizioni donne. La russa Yulia Zykova ha conquistato la medaglia d’oro (459.6) lasciando alle sue spalle la ceca Nikola ...

Giochi Europei di Minsk – Doppietta azzurra nel tiro con l’arco - finale tutta italiana : Andreoli d’oro - battuta Boari : La finale tutta azzurra dell’arco olimpico femminile ai Giochi Europei di Minsk va a Tatiana Andreoli che batte Lucilla Boari 7-1. Il bottino dell’Italia dell’arco in Bielorussia sale a quattro medaglie e domani tocca agli uomini Finisce 7-1 per Tatiana Andreoli la finale tutta italiana dei Giochi Europei di Minsk. Il podio della gara individuale si colora così per due terzi di azzurro con Andreoli sul primo gradino e ...

Giochi Europei di Minsk – Bacci chiude a un passo dalla finale nella 3 posizioni : Lorenzo Bacci ad un passo dalla finale nella 3 posizioni ai Giochi Europei di Minsk Quinta giornata di gare ai Giochi Europei di Minsk: in gara oggi gli atleti nella carabina libera 3 posizioni uomini. Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) ha disputato una buona gara di qualificazione ma il punteggio non è stato sufficente per accedere alla finale (1171). La competizione è stata vinta dal russo Sergey Kamensky (461.6). Al secondo posto si è piazzato ...

Europei Under 21 - Francia-Romania 0-0 : Italia eliminata - addio anche ai Giochi : L’Italia Under 21 saluta gli Europei e con essi anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’edizione casalinga che si annunciava trionfale, termina con un fallimento. Francia e Romania pareggiano 0 a 0, come nelle previsioni, garantendosi così entrambe l’accesso alle semifinali e mandando a casa gli azzurrini. La squadra del ct Di Biagio paga a caro prezzo la sconfitta contro la Polonia per 1 a 0 nella seconda partita del girone A, ...

Giochi Europei Minsk – Oro nell’aerobica per l’Italia : trionfa la coppia Castoldi-Donati : Michela Castoldi e Davide Donati conquistano la medaglia d’oro nell’Aerobica ai Giochi Europei di Minsk: la coppia italiana precede Romania e Russia Ancora una medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Europei di Minsk. Questa volta il metallo più prezioso arriva dall’aerobica. La coppia formata da Michela Castoldi e Davide Donati ha conquistato la prima medaglia per la Federginnastica, trionfando davanti a ...

Giochi Europei di Minsk – Tiro con l’Arco - Nespoli e Pasqualucci qualificati agli ottavi di finale : E’ iniziata la gara dell’arco olimpico individuale maschile, Nespoli e Pasqualucci staccano il pass per gli ottavi di finale Ai Giochi Europei di Minsk è iniziata la gara dell’Arco olimpico individuale maschile. Mauro Nespoli e David Pasqualucci accedono agli ottavi di finale. Galiazzo si ferma ai 16esimi. Domanitocca alle donne con i primi due turni eliminatori. Dopo l’oro conquistato ieri dal mixed team Nespoli-Boari con pass ...

Giochi Europei di Minsk – Splendido argento nella Fossa Olimpica : Pellielo e Rosi secondi nel Mixed Team : Jessica Rossi e Giovanni Pellielo d’argento nel Mixed Team ai Giochi Europei di Minsk Ancora una medaglia per l’Italia ai Giochi Europei di Minsk: oggi a festeggiare è la Fossa Olimpica che celebra uno Splendido argento da parte di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, nella gara del Mixed Team, il nuovo evento olimpico a partire dai Giochi di Tokio 2020. La tre volte campionessa del mondo, dopo l’argento di ieri ...

Giochi Europei di Minsk – Tiro a Segno : Zublasing e Bacci sfiorano la finale nelle gare di aria compressa : Tiro a Segno – European Games: Zublasing e Bacci sfiorano la finale nelle gare di aria compressa Prosegue a Minsk la seconda edizione dei Giochi Europei: in gara oggi i tiratori e le tiratrici di carabina ad aria compressa. Per quanto riguarda la rappresentativa femminile, miglior prestazione tra le azzurre in gara quella di Petra Zublasing (Carabinieri) che ha sfiorato la finale rimanendo fuori per 0.5 decimi, lasciando andare così ...

Giochi Europei Minsk – Medaglia d’oro nei 110 ostacoli per l’italiano Hassane Fofana : Medaglia d’oro per Hassane Fofana nei 110 ostacoli ai Giochi Europei di Minsk: è la prima dell’Italia nella storia della manifestazione È l’oro di Hassane Fofana nei 110 ostacoli la notizia più bella della prima giornata degli European Games di Minsk. L’azzurro, in serata, ha avuto la certezza di aver conquistato la Medaglia d’oro, la prima dell’Italia nella storia di questa manifestazione. Al termine dei quattro gironi di gara ...

Giochi Europei di Minsk – L’Italia del tiro con l’arco si tinge… d’oro! Nespoli e Boari si aggiudicano il mixed team : Salgono a due le medaglie azzurre ai Giochi Europei di Minsk. Dopo il bronzo di ieri degli uomini arriva l’oro mixed team, ancora nell’arco olimpico, grazie a Mauro Nespoli e Lucilla Boari. Il successo vale il pass per Tokyo 2020 al femminile Lucilla Boari e Mauro Nespoli centrano il bersaglio grosso ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia il mixed team delL’Italia vince l’oro battendo in finale la Gran Bretagna (Folkard-Huston) 5-1. Il ...